多艘拖船趁水涨船高协助“长赐号”脱困

根据船只追踪资料，今天（25日）随着海水涨潮，救援集装箱船“长赐号”脱困的行动恢复进行，目前有五艘拖船正努力将长赐号拖入深水区域。

据路透社报道，苏伊士运河管理局在一份声明中表示，身长400米的长赐号周二（23日）早上因遭遇强风和沙尘暴而横跨在苏伊士运河河道上无法驶离。

目前这艘船已经堵住全世界最繁忙的海运航道之一，双向都无法通行，此一航道串联亚洲和欧洲，是运输商品、石油、谷物等等产品的重要通道。

海运服务公司GAC昨夜向客户发送报告称，使用拖船救援被困船只的行动还在继续，但风力条件和船体庞大“阻碍了施救”。

船舶追踪软件显示，五艘拖船正围着长赐号施救，还有另三艘正在赶来。但长赐号的全球卫星定位信号显示，过去24小时它的位置只有些微移动。

包括其他大型集装箱船、运输油气的油轮和运输粮食的散货船在内的几十艘船只都堵在运河两端，造成了多年来最严重的航运堵塞之一。

每天全球大约30%的集装箱船舶运力要通过长达193公里的苏伊士运河，约有12%的全球贸易是通过这条连结欧亚的运河完成。

航运专家表示，如果不能够在未来24至48小时内清理航道，有些船运公司可能不得不让船只绕行非洲南端好望角，航行需要多花一周时间。

但苏伊士运河管理局主席告诉媒体，尽管航道阻塞，一些货船仍能向南通过，同时将继续努力让长赐号重新浮起。

长赐号的日本船东正荣汽船今天出面致歉，并称正为长赐号阻碍苏伊士运河交通研拟解决方案。

正荣汽船在声明中称，船只搁浅并未造成人员伤亡或油污外泄。



