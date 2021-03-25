中国外交部：不允许外企吃中国饭砸中国碗

针对H&M引发的抵制风波，中国外交部今天回应，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。

据中国央视新闻客户端消息，外交部发言人华春莹今天在例行记者会上，被问及H&M、NIKE等公司拒绝使用新疆产品声明的发表时间是在去年，但为何现在引发中国网民的声讨和抵制时说，相关公司是什么时候发表的声明，她没有关注。

不过华春莹指出，这些公司的确发表了声明。“就这个事情本身而言，我们说过，美国等一些西方国家就新疆进行的指责完全是基于谎言。这些谎言是由几个所谓的学者和媒体先煽动起来，然后一些反华势力再跟进炒作。”

华春莹并强调，这件事本身对中国进行造谣污蔑和诋毁就是极端错误的。她说：“所以有关中国新疆‘强迫劳动’这个指责本身是不存在的。一些企业居然就相信了，他自己怎么做是他自己的判断，但是我想中国的老百姓也有自由发表他们自己的观点，表达他们的感受。”

华春莹最后指出，现在中国老百姓不允许一些外国人一边吃着中国的饭，一边砸着中国的碗。“我们敞开胸怀，欢迎外国企业和人员在中国经营生活和工作，但是我们反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击，甚至损害中方的利益。”

在美国联合盟友针对新疆问题向中国实施制裁后，中国共青团中央和中国官媒昨天相继点名抨击抵制新疆棉花的H&M，激起中国网民的抵制情绪，多个电商平台已下架其商品。

H&M是在去年3月和10月发声明，以人权问题为由，表明将抵制新疆棉花。

声明也指出，H&M从新疆采购的棉花一直来自经瑞士“良好棉花发展协会”（Better Cotton Initiative，简称BCI）认证的农场。而“由于在该地区（新疆）开展可信的尽职调查越来越困难，BCI已经决定暂停在新疆发放棉花许可证。这意味着我们的棉花将不再从那里采购”。

除了H&M，一些国际运动品牌也成了中国网民攻击的目标。

两大国际运动消费品牌NIKE和ADIDAS都曾表示，没有从新疆采购纱线。两个品牌都是BCI的成员。

据英国广播公司报道，BCI是总部位于瑞士日内瓦的非盈利性国际组织，根据其制定的可持续发展标准对棉花农场进行认证。据官方介绍，该协会是全球最大的棉花可持续发展计划，有超过400个会员。除了H&M，优衣库、Zara等也都是成员。

BCI周三表示，已经了解到近期互联网上的争议，该协会的举措是与其成员一起做出的，基于新疆的经营环境，已经中止在新疆的认证活动。

去年，美国商务部将BCI成员中一个中国公司的新疆子公司列入黑名单，称该公司参与了侵犯新疆人权的活动。BCI在去年10月已经宣布暂停对新疆棉花农场的认证。