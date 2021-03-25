中国国防部：以台制华以武谋独是走不通的死路

针对近期美国军方高级官员对台湾问题的表态，中国国防部今天回应时指出，外部势力“以台制华”，台独势力“以武谋独”，都是走不通的死路。

现任美军印太司令戴维森日前警告，中国大陆或在未来六年内进攻台湾，而即将接替他的印太司令提名人阿奎利诺也指出，形势可能比大多数人想象的更紧迫，美国有迫切需要在短期内部署“太平洋威慑倡议”这类威慑措施。

中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强今天在记者会上回答相关提问时重申台湾问题是中国内政，不容外来干涉，“中华民族必然实现伟大复兴，海峡两岸必然实现完全统一”。

任国强说，一个中国原则是中美关系的政治基础，敦促美方妥善处理台湾问题，并坚决反对美方渲染所谓“中国军事威胁”。

他也呼吁美国摒弃零和思维，客观、理性看待中国发展和国防建设。

阿奎利诺周二（23日）出席联邦参议院军事委员会的提名听证会时说，中国大陆的复兴正处于重要关头，台湾问题非常重要，北京认为取得对台湾控制是“第一要务”。

他也指出，美国需要落实一项拟议中的270亿美元（363亿新元）计划，以便在“短期内和紧急情况下”加强美国在印太地区的防御。

他强调，北京已经在印太地区建立一些武装能力，能够将美国拒于门外，而北京武力攻台就是最危险的关切所在。