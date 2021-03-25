阿里副总裁：淘宝特价版已向腾讯申请开通小程序但还没通过

阿里巴巴副总裁、C2M事业部总经理汪海受访时表示，帮助商家更好成长，满足不同消费者的习惯一直是淘宝特价版的初心和使命。淘宝特价版希望和能够和腾讯合作，也寻求最好的合作方式。申请流程已经向腾讯相关部门发起，目前还没有通过审核。

根据澎湃新闻报道，阿里巴巴此前据报计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序。据有关人士透露，这意味着淘宝特价版小程序将支持微信支付。这是在微信与淘宝“互封”多年后，首次有“解冻”传闻出现。

值得注意的是，在昨天举行的腾讯控股2020年业绩发布会上，有投资者提问称，腾讯是否会与中国其他经济生态体有更多的合作空间。

腾讯高管回应称，腾讯的整体原则是开放的，“我们拥有一个开放的平台，鼓励与其他所有平台合作。”不过，该高管也强调，作为平台运营者，“我们需要考虑到用户体验以及保护用户隐私。”

该高管说，“如果我们看到任何违法用户隐私（规则），我们会介入并停止其服务，这不仅针对第三方，也针对公司内部的其他产品……与任何大公司的关系将会是互相有建设性的，当我们考虑行业内的合作关系时，有一些原则会坚持。”

据了解，淘宝特价版是阿里巴巴面向下沉市场的先锋，于去年3月26日正式上线，上线三个月时间，淘宝特价版MAU（月活跃用户数）每隔20天翻一番。

从淘宝特价版发布的数据来看，目前，淘宝特价版吸引了2000个产业带上的120万产业带商家和30万数字化工厂，其中年销售额过10亿的工厂有13个。

另从阿里巴巴上月发布的2021财年第三季度财报来看，截至去年12月31日，淘宝特价版年度活跃消费者超1亿；2020年12月，淘宝特价版月活跃用户突破1亿。

