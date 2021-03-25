习近平福建考察 强调“通惠情”对台促融

中共总书记习近平近日在福建考察时强调，要在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，“要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路”。

据新华社报道，习近平在本月22日至25日在福建考察，先后来到南平、三明、福州等地，就贯彻中共十九届五中全会精神、推动“十四五”开好局起好步、统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展等进行调研。

在两岸议题上，习近平在25日听取中共福建省委和省政府工作汇报时提出，“要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路”。

据台湾媒体报道，“通、惠、情”为福建近年对台促融的主要论述。

2019年7月，时任中共福建省委书记于伟国出席国新办记者会时曾提出，福建要发挥独特优势，积极先行先试，“建设台胞台企登陆的第一家园”，“重点做好‘通、惠、情’三篇文章”。

根据于伟国当时的说法，“通”指的是经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通等“应通尽通”；“惠”指“惠台措施”；“情”则是指“深化心灵契合”。

据报道，中共中央办公厅主任丁薛祥，中国国务院副总理刘鹤、中组部部长陈希、中国国家发展改革委主任何立峰、中共福建省委书记尹力、福建省长王宁等陪同考察。