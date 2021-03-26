台美签署备忘录以设海巡工作小组

台湾与美国在美东时间昨天（25日）签署“设立海巡工作小组了解备忘录”。台湾驻美代表期望，台美双方成立海巡工作小组后，能缔造更强韧的伙伴关系，为维护自由开放的印度太平洋做出更多贡献。

据驻美国台北经济文化代表处官网发布的新闻稿，驻美代表萧美琴与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）共同签署备忘录，国务院亚太局代理助卿金圣大使（Sung Kim）、美国海岸巡防队国际事务暨外交政策处处长卡斯蒂廖内-卡塔尔多（Ann Castiglione-Cataldo）等多位美国资深官员参与观礼。

萧美琴致词时说，台湾做为印度太平洋地区“负责任的利害关系人”，随时愿意在海洋相关议题做出贡献，台美双方的海巡部门多年来在搜救及渔业执法等议题密切交流。

代表处介绍，海巡工作小组将提供双方指定代表，即美国海岸巡防队及台湾的海洋委员会海巡署，一个讨论、检视、设定优先工作，与增进双方联系、建立合作及分享资讯的平台。

据台湾《联合报》报道，AIT透过新闻稿强调，这份备忘录确认保护海洋资源的共同目标；确认双边致力减少非法、未通报且不受管制的捕捞；以及参与联合海上搜索与救援等行动。

另据《中国时报》报道，台湾和美国今天将在台湾外交部签署“台美海巡合作了解备忘录”，由外交部长吴钊燮、海委会主委李仲威、海巡署长周美伍及美国在台协会处长郦英杰共同宣布。

报道引述消息人士称，台美之间向来就有海巡合作，这次签署意向书是因“ 大环境政策改变”，才首度把过去台面下的合作公开化，包括议题制度化、项目明文化，无涉舰艇“协防”。现阶段台美海巡的合作项目，包括海上救难互助、美教官来台协训战技、海域水文情报交流，及我海巡人员赴美海岸巡防防卫学院受训等。

报道认为，由于蔡英文政府上台后，台湾海巡署快速往“第二海军”方向转型，加上海委会、海巡署相继由海军接掌，军方色彩愈来愈浓，合作备忘录似乎让过去只做不说的军事合作台面化，也让双方准军事同盟有了想像空间。