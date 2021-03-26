英国称港府无权指示外国政府承认哪些护照

英国昨天（25日）强调，香港政府无权指示外国政府承认哪些护照。

据路透社报道，英国外交部发言人说：“英国将继续签发英国国民（海外）护照，这些护照仍然是有效的旅行证件。”

香港劳工处在回复香港01的提问时说，港府从1月31日起不再承认英国国民海外（BNO）护照为有效旅行证件和身份证明，因此工作假期计划下的香港参加者，只限于香港特区护照持有人，港府也已透过驻港总领事馆正式知会14个与香港签订工作假期计划协议的国家。

路透社早前报道，一些外国使节认为，港府通知外国领事馆在审批签证时停止接受BNO护照，是外交冒犯之举。

一位不具名的西方高级外交官看到港府信函后说，香港政府在进行试探，但港府无权通知任何国家可以接受哪些外国护照，“大多数国家都将忽略这封信。”

另一名外交官形容港府此举“接近于挑衅”，并称这不是香港的传统做法，香港通常很在意其作为国际金融中心的地位。

据报道，许多香港年轻人用BNO护照申请欧洲、北美和一些亚洲国家的工作假期签证。根据香港特区政府网站，14个与香港实行互惠打工度假计划的国家，包括日本、加拿大、德国、英国和澳大利亚。日本，韩国，意大利和新西兰的官员强调，他们仍然认可BNO护照。