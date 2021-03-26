中国制裁英国九名人员和四个实体

中国外交部今天（26日）批评英国以新疆人权问题为由，对中国有关个人和实体实施单边制裁，并宣布对英国九名人员和四个实体实施制裁。

外交部发言人在新闻稿公布受到中国制裁的人员和实体包括，图根哈特、邓肯—史密斯、奥布莱恩、奥尔顿、劳顿、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及“中国研究小组”、保守党人权委员会、“维吾尔独立法庭”、埃塞克斯园大律师事务所。发言人指这些人员和实体“恶意传播谎言和虚假信息”。

中国即日起禁止有关人员及其直系家属入境，包括香港、澳门，冻结其在华财产，禁止中国公民及机构同其交易。外交部发言人强调，中国保留采取进一步措施的权利。

发言人说：“英方基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，严重损害中英关系。外交部负责人已召见英国驻华大使提出严正抗议，表示坚决反对和强烈谴责。”

发言人也说：“中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，正告英方不要在错误的道路上越走越远。否则，中方将做出进一步坚决的反应。”

美国、英国、加拿大和欧盟本周就新疆人权问题对中国官员实施制裁。综合法新社和路透社报道，欧盟、英国、加拿大都在前天（22日）相继宣布制裁中共新疆党委副书记王君正、新疆公安厅厅长陈明国、中共新疆党委常委王明山、前新疆党委副书记兼政法委书记朱海仑，以及新疆生产建设兵团公安局，制裁措施包括禁止入境及冻结这些个人和组织的资产。