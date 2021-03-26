王毅：新疆问题实质是反暴恐反分裂问题

中国外长王毅强调，新疆问题的实质是反暴恐、反分裂问题，并希望土耳其在事关中国核心利益和重大关切问题上，继续给予中国理解和支持。

据中国外交部官网发布的信息，王毅昨天（25日）在土耳其首都安卡拉，同土耳其外长查武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）举行会谈时说，中国支持土耳其坚持独立自主政策，尊重土耳其根据自身国情选择的社会制度、经济模式、发展道路。

王毅说，中国将支持土耳其抗击疫情，“直到取得彻底胜利”，并相信中土传统友谊会在共同抗疫中得到进一步提升。他指责一些势力试图把疫苗政治化、标签化，这显然不利于国际抗疫合作，理应受到各国抵制。

王毅也强调，中国“本着客观公正态度”，根据大多数国家意愿提出实现中东安全稳定的五点倡议，愿同土耳其一道努力维护地区和平稳定。

据路透社报道，查武什奥卢则公布，土耳其在与王毅会谈时，提到维吾尔族人问题，土中两国也将在应对冠病疫情和疫苗方面加强合作。

王毅也在与土耳其总统埃尔多安会面时强调，中土双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，坚持互不干涉对方内政，切实维护好中土关系政治基础。中国愿继续为土方抗疫提供支持，充分释放两国疫苗合作的正能量。

数百名维吾尔族人当天则在土耳其最大城市伊斯坦布尔示威。