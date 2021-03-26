陈金彪、卢山任浙江副省长

中国浙江领导班子出现变动，浙江省十三届人大常委会今天（26日）经审议表决，决定陈金彪、卢山任浙江省人民政府副省长。

据微信公众号“长安街知事”报道，陈金彪同时还担任了浙江省政府党组副书记，他此前为浙江省委常委、秘书长。卢山是一位“70后”，此前任工信部规划司司长，此次任命后，他成为浙江省政府最年轻的副省长。

陈金彪出生于1963年4月，浙江诸暨人，早年在椒江市（现为台州市椒江区）、浙江团省委工作，曾任共青团浙江省委常委、组织部部长、党组成员，东阳市委常委、宣传部部长、市委副书记（挂职），共青团浙江省委副书记、党组成员，浙江省农办副主任，新疆维吾尔自治区和田地委副书记（援疆）等职。

2005年10月，陈金彪结束援疆，出任浙江省委统战部常务副部长。2011年9月，时任温州市市长赵一德转任衢州市委书记，陈金彪接任温州市委副书记、代市长，2012年2月去代转正。这是他首次接棒赵一德。

十年后的4月，陈金彪出任绍兴市委书记。同年9月，时任浙江省委常委、秘书长赵一德转任杭州市委书记；10月，陈金彪二度接棒赵一德，任浙江省委秘书长。2016年1月，陈金彪升任浙江省委常委，继续兼任秘书长，直至此次获任副省长。

卢山出生于1972年5月，毕业于北方交通大学（现为北京交通大学），博士研究生，高级工程师。他曾任赛迪顾问股份有限公司总裁助理，北京赛迪信息技术评测有限公司执行总裁，中国计算机报社副总编、常务副社长兼总编，北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理等职。

2009年4月，卢山出任中国电子信息产业发展研究院副院长。该院是工信部直属单位，又称赛迪研究院，下设赛迪智库18个研究所及赛迪集团等20家控股企业。

2012年12月，卢山挂职任重庆市南岸区区委常委、副区长。2014年7月，他回到工信部，先后任软件与集成电路促进中心主任，中国电子信息产业发展研究院院长、党委副书记，2019年12月任工信部规划司司长。

浙江省政府班子近期还有两次调整，去年11月，时任常务副省长冯飞南下海南，任省委副书记、省长；今年1月，副省长彭佳学跻身省委常委，兼任宁波市委书记。