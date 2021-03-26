据报中国停止从澳大利亚进口干草

中国干草业代表证实，一些澳大利亚供应商未能获得向中国出口的许可，因此该行业正在通过增加国内生产和寻求其他进口来源作为替代。

根据《环球时报》引述澳大利亚广播公司（ABC）报道，自上月底以来，28家向中国出口干草的澳大利亚企业的许可证开始陆续过期，但并未得到续期。澳大利亚价值1.6亿澳元（1.64亿新元）面向中国的干草可能成为中澳持续紧张关系的最新受害者。

《环球时报》引述业内人士的话称，中国每年消耗约100万吨干草，其中30万吨来自其唯一的干草进口来源澳大利亚，其余由国内生产者供应。

北京一家主要干草生产商和贸易商经理透露，在2月底之前完成了出口许可证材料的装载和处理的出口商仍然可以向海关申报他们的商品，但新的船期在3月份停止了。

目前还没有关于许可证的官方声明，这对农场、进口商和用户来说是一个不确定和风险的来源，前述干草贸易商说，这对农场的影响可能是严重的，因为目前没有短期的替代方案。

一名不愿透露姓名的知情人士称，许可证的延期正在审查中，考虑到北京和堪培拉之间日益紧张的关系，这是可以理解的。

中国动物农业协会草业协会专业人士分析，“今年中国燕麦种植面积大幅增加，预计新草价格将在7月和8月下降”。

他还指出，燕麦是草类，易于加工，并没有与澳大利亚的技术竞争产生问题。

该协会表示，中国自己的干草足以满足目前奶牛场的需求，甘肃、内蒙古自治区、河北省和其他地方都在种植高质量的干草。

报道指出，中国政府正在寻找其他解决这一饲料原料问题的办法，包括增加国内产量和寻找新的进口来源。

前述贸易商透露，他们正在申请从西班牙进口，政府正在加快审批过程，“这个问题应该在明年完全解决”，贸易商还说，从长远来看，澳大利亚干草对市场来说并不是不可或缺的。

由于澳大利亚公开禁止中国华为进入其5G网络，中澳关系于2018年开始下滑，并在堪培拉去年呼吁调查冠病起源后进一步恶化。