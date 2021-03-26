新疆棉风波持续发酵 耐克阿迪股价大跌

多家知名服装品牌抵制新疆棉花的话题在中国社交媒体持续发酵，继H&M之后，耐克、阿迪达斯等国际品牌也被翻出曾发出抵制新疆棉花的声明，耐克股价周四隔夜下挫3.4%，阿迪达斯大跌6.1%。

根据路透社报道，一些中国社交媒体用户表示，他们将停止购买耐克，并将支持李宁和安踏等国产品牌，还有一些则告诉阿迪达斯让它离开中国。安踏体育用品和李宁公司股价周四分别收扬8.4%和10.7%。

继拥有3800万微博粉丝的中国明星王一博周四宣告终止与耐克品牌的一切合作后，多个中国流量明星也纷纷与相关品牌割席，杨幂、迪丽热巴、易烊千玺等工作室均发布声明，宣布这些艺人终止与阿迪达斯的一切合作，王源、井柏然、倪妮等工作室亦发声与迅销旗下优衣库终止合作。

瑞典服装品牌H&M去年的一份抵制用新疆棉花的声明被翻出后，在中国社交媒体上掀起这一波抵制浪潮。紧随其后卷入新疆棉花风波的瑞士良好棉花发展协会(BCI)旗下成员包括耐克、阿迪达斯、H&M和日本迅销等,安踏体育此前已表示，正在启动相关程序，退出该BCI组织。

本周早些时候，在欧盟、美国、英国和加拿大对中国涉疆官员实施制裁之后，中国随即对欧盟相关人员进行了报复性制裁。中国外交部周五早上最新宣布，对“恶意传播有关新疆地区谎言”的英国九名人员和四个实体实施制裁。

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，新疆地区存在“强迫劳动”完全是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑玷污；中国外交部新闻发言人华春莹表示，新疆的棉花是世界最好的棉花之一，“不用是相关企业的损失”。

中国棉花协会周四呼吁国际纺织服装品牌商从业界共同利益出发，尊重中国市场，尊重中国消费者。

