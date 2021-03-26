美国防部发文称“台湾从不是中国一部分”

美国国防部官网本月15日刊文，称“台湾从来都不是中国的一部分”，中国国防部发言人任国强昨天（25日）对此表达强烈不满，对美方看法坚决反对。

综合《自由时报》、“国防部发布”微信号等报道，美国五角大楼官网刊登的国防部新闻引述一位高级国防官员称，数十年来，官员们都在担心中国、朝鲜、俄国等极端暴力主义崛起，这些现象都出现在印太地区，而且每天都有相关极端主义活动，这些威胁是印太司令部的挑战，该部门的使命之一是为印太地区的商业活动提供自由，并制止侵略。

文章提到，中国大陆现在已经在南中国海、东海的岛屿上部署了导弹，中国大陆国家主席领导人习近平还谈到要统一台湾，“但台湾从来都不是中国的一部分”。

文章还怀疑中国大陆是否有充足且适合的装备来执行“他们自认为会成功的军事行动”，文末还嘲讽中国大陆“没有什么可（与美国）比的”，就算中国大陆领导人很会纸上谈兵，制定出色的计划，一旦面对突发状况， “他们的麻烦事就来了”。

中国大陆国防部发言人任国强昨天在每月例行记者会上批评：“美方有关言论严重违反一个中国原则，向‘台独’分裂势力发出错误信号，性质十分恶劣，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

他重申中国大陆对台立场，并呼吁美方遵守一个中国原则和美中三个联合公报规定，以免“进一步危害台海和平稳定”。