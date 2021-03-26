IDC：中国区块链市场规模2024年有望突破25亿美元

中国区块链市场规模日益扩展，国际互联网数据专用通道（IDC）预测，中国区块链市场规模有望在2024年突破25亿美元（33.6亿新元）。

据新浪科技报道，IDC的五年预测数据与上期相比整体上调5%-10%左右，基本恢复至疫情前水平。

最新预测显示，中国区块链市场规模五年年均复合增长率（CAGR）将达到54.6%，增速位列全球第一，且市场规模（作为单体国家）有望在五年预测期内保持全球第二。

IDC今年1月低还发布《IDC FutureScape: 全球区块链2021年预测-中国启示》，介绍区块链和分布式账本技术市场的10个预测以及相关的IT和商业影响，为技术买家提供未来五年的技术规划指南。

本次预测覆盖区块链富有前景的热门应用领域，包括投票、医疗、跨境贸易、溯源、金融等。特别之处，本次预测还反映了全球疫情的持续影响以及企业为适应新常态所做的努力。

IDC FutureScape对区块链市场的预测如下：

预测1：法律诉讼和控告阻碍电子选举的进程。到2025年，基于区块链的电子投票方案将成为主流的解决方案，会有5%的司法辖区进行区块链投票系统测试。

预测2：到2024年，医疗保健区块链数字身份标准将来自卫健委或其他卫生机构，可以实现以下四点：医疗数据互操作性、完善的客户/患者数据信息、患者“健康评分”、利于AI技术更好的服务医疗体系。

预测3：到2025年，供应链行业中15％的机构将与区块链服务公司合作，整合区块链技术与物联网平台，以此记录M2M通信所需的数据。

预测4：到2025年，将有15％的消费贷款以中央银行数字货币形式支付。

预测5：到2025年，将有8％的金融机构使用区块链技术来满足KYC合规需求，以此创建透明的、可审核的实体记录。

预测6：到2025年，在立法要求下，将有50％的跨洲航运会运用区块链技术记录船员健康信息、船用燃油来源和货物来源数据。

预测7：到2025年，10％的供应链交易将使用区块链完成道德信任溯源与可持续业务证实，以增加数据可信度。

预测 8：到2025年，中国通证化资产市场将达到1000亿美元。

预测9：基于区块链的跨境汇款网络将在特定的地域持续发展。到2023年，支付规模将超过15亿美元。

预测10：COVID-19会在短期内阻碍基于区块链技术的贸易融资业务转型，但到2025年，15%的商业银行用户将被纳入区块链平台。