中国近500家医疗机构因冒牌协和、华山等知名医院被责令更名

针对协和医院、同济医院、同仁医院等知名医院被一些医疗机构在没有得到合法授权的情况下，擅自使用医院字号误导病患的情况，中国市场监管总局今年2月印发相关通知，要求全系统逐一核查在名称中使用上述知名医院字号的营利性医疗机构，目前共有492户营利性医疗机构被监管部门责令变更名称。

根据“市说新语”微信公号消息，中国市场监管总局于去年5月印发《关于对知名医院等机构被冒牌问题开展清理整治的通知》，针对知名医院等机构被冒牌问题在全国范围内开展清理整治以规范市场主体经营行为。

中国国家卫生健康委、民政部、市场监管总局等四部门去年7月联合印发《关于进一步规范医疗机构名称管理工作的通知》，要求各地各部门进一步规范医疗机构名称管理工作，严格履行医疗机构名称管理职责，严禁相关医疗机构利用名称误导患者，严禁使用未经核准的医疗机构名称，严格排查清理违规医疗机构名称，严厉打击医疗机构利用名称违规执业等行为。

据统计，今年2月以来，中国市场监管部门责令擅自使用“协和”“华山”“同济”“华西”“湘雅”“齐鲁”“同仁”等知名医院字号的492户营利性医疗机构变更名称，责令擅自使用相关字号的1525户医院管理、医疗美容、药品等相关行业市场主体变更名称。

同时，还查处医疗领域不正当竞争行为案件66起，罚没金额533.51万元（人民币，下同，109.89万新元）；监督检查营利性医疗机构收费行为2.87万户次，查处医疗领域价格违法行为案件120起，罚没金额946.54万元；查处发布虚假违法医疗广告行为案件205起，罚没金额466.27万元。