中国去年新发现35岁以下吸毒人数同比降31.49%

中国公安部禁毒局二级巡视员李宪辉公布，中国在校学生涉毒案事件始终处于低发、少发。2020年中国全国新发现的35岁以下吸毒人员同比下降31.49%，呈现连续下降趋势。

据中新社报道，李宪辉今天在中国公安部新闻发布会上强调，下一步，公安机关将常态化推进校园周边涉毒问题排查整治，清理地下零星贩毒市场，加强娱乐场所禁毒管理，依法严厉打击引诱、教唆、欺骗、强迫未成年人吸贩毒的不法分子，努力创造远离毒品的校园环境，有效遏制毒品问题向校园蔓延。

另一方面，当前中小学生道路交通安全引发各方关注。公安部交通管理局副局长李伟在会上指出，涉及中小学生的交通事故，不全是发生在学生上下学的路上，反而是周末和假期更为突出。从统计看，周末两天的事故约占三分之一，暑期七八两个月的事故超过五分之一。另外，放学时段的事故相对集中，接近全天平均水平的2倍。周末、假期和放学以后学生的监护需引起重视。

“从交通方式看，骑乘电动自行车的事故占31%，骑乘摩托车的事故占30%，骑乘自行车的事故占6%，乘坐汽车的事故占12%，步行当中发生的事故占18%。骑乘电动自行车和摩托车事故死亡中80%未佩戴安全头盔，乘坐汽车事故死亡中50%以上未系安全带。”李伟称，从致死原因方面看，颅脑损伤占73%，胸腹损伤占11%。希望家长重视“一盔一带”作用，不仅自己要佩戴安全头盔、使用安全带，也要让孩子佩戴安全头盔、使用安全带，孩子小的应使用安全座椅。

针对一些网课平台和教育类APP存在低俗视频链接、有害信息等问题，2020年8月，公安机关部署开展了为期4个月的“中小学网课网络环境专项整治”，全力开展网课平台和教育类APP的安全检查、集中整治违法违规网络平台、动员网民群防群治、依法打击各类涉中小学网课违法犯罪活动。