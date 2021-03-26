英国吁中国允许外界进入新疆

英国今天（26日）谴责中国对批评者实施制裁，并呼吁中国允许外界进入新疆，以核实当地是否存在侵犯人权的情况。

据路透社报道，英国外长拉布（Dominic Raab）在声明中说：“在英国与国际社会一同制裁侵犯人权者的同时，中国政府对批评他们的人士进行制裁。”

拉布也说：“如果北京想要驳斥新疆出现侵犯人权行为的指控并得到外界的信任，它就应该完全准许联合国人权事务高级专员获准进入该地区，以核实真相。”

中国外交部较早前批评英国以新疆人权问题为由，对中国有关个人和实体实施单边制裁，并宣布对英国九名人员和四个实体实施制裁。

外交部发言人在新闻稿公布受到中国制裁的人员和实体包括，图根哈特、邓肯—史密斯、奥布莱恩、奥尔顿、劳顿、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及“中国研究小组”、保守党人权委员会、“维吾尔独立法庭”、埃塞克斯园大律师事务所。发言人指这些人员和实体“恶意传播谎言和虚假信息”。

发言人说：“英方基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，严重损害中英关系。外交部负责人已召见英国驻华大使提出严正抗议，表示坚决反对和强烈谴责。”