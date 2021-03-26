下午察：香港“忠诚废物”和“废柴学者”之争的背后

北京航空航天大学法学院副教授、中国全国港澳研究会理事田飞龙本月初在香港《明报》撰文，其中提到北京对香港建制派有更高要求，绝非要打造“橡皮图章”或“忠诚废物”。

结果，一句“忠诚废物”，引发了香港建制阵营的不满。

建制派元老、港区全国人大代表叶国谦随后指责田飞龙的这番言论，认为“忠诚废物”说法无礼，具有侮辱性，令人反感，并回击可能有人会觉得田飞龙是“废柴学者”（粤语，意即废物学者）。

“忠诚废物”和“废柴学者”之争一时甚嚣尘上，背后反映出香港治理的困境。

建制派对号入座“忠诚废物”？

其实，把“忠诚废物”标签贴到香港建制派身上，并非田飞龙首创，正如《明报》一篇社评所说，香港建制派多年来被视为一个既得利益大联盟，政治能力不足，在关键时刻派不上用场，难当大任。

中国大陆学者田飞龙本月初在香港《明报》撰文中的一句“忠诚废物”引发建制派不满。（互联网）

这也是建制派常被民主派批评“只会举手表忠”，却毫无实际建树的原因。

不仅是民主派，由北京委任治港的香港特区政府高层，也曾对建制派的政治能量表达过不满。

香港立法会前主席曾钰成忆述，林郑月娥2017年当选特首后，就曾批评建制派政党多年来未能为政府培养人才。

香港特首林郑曾批评建制派未能为政府培养人才。（中新社）

香港回归这么多年来，不是没有建制派政党人士出任港府高官，林郑的言下之意，其实就是对他们的表现不满意。

另一方面，田飞龙的“忠诚废物”说，肯定也不是他口无遮拦，不少分析指出他是在北京授意下放风，表达对香港建制派的不满。

有新香港人（中国大陆移居香港的新移民）背景的香港紫荆党其中一名创办人黄秋智上周受访时直言，建制派没有如实向北京反映民意，需要为2019年中爆发的反修例运动承担部分责任，而建制派也在2019年区议会选举大败。

去年成立的香港紫荆党创办人之一黄秋智直言，建制派没有如实向北京反映民意，需要为2019年中爆发的反修例运动承担部分责任。（互联网）

黄秋智还说，现在有建制派打着“为民请命”的旗号，充当表面反对派，但这些行为对香港管治与发展“不是很中用”。他坦言，北京不会直接“fire（开除）”建制派的不中用者，因为他们都有其他贡献，那要降低他们的影响，就只能通过改革香港选举制度，“沟淡”（粤语，意即冲淡、弱化）建制派在议会里的组成成分。

不管黄秋智所说的是否属实，香港建制派有忠诚但能力不足的问题已开始引起北京关注，恐怕是不争的事实。

“废柴学者”应挺身而出？

香港建制派可能已被反对阵营私下骂过无数次的“忠诚废物”，但这次给一名大陆学者直接公开点出来却是头一次，可以想象，这对从政30年的建制派元老叶国谦来说，是可忍，孰不可忍，于是就有了“废柴学者”的回击。

叶国谦说，有不满可严厉批评，但身为学者不应该用这种（忠诚废物）字眼，否则也可能会有人质疑他是“废柴学者”。

香港建制元老叶国谦认为，学者不应该用这种（忠诚废物）字眼，否则也可能会有人质疑他是“废柴学者”。（互联网）

他也指出，很多大陆学者不明白香港立法会存在的问题，纵使建制派在议会占多数，也不代表可以任意而为，因为社会的反应会很大。

旅美历史学者黎蜗藤今天在《明报》发表的一篇文章也指出，大陆学者在香港治理问题上，确实也没有充分利用自己的专业优势。

文章分析说，“学者”身份在香港多少带有一些光环。在大众认知中，学者有丰富的学识，有严密的分析推理论证能力，还有相对客观中立的立场。通常，与官员和政客相比，学者的说辞更容易被公众接受。

遗憾的是，挺身而出的大陆学者十分稀罕。文章指出，由于香港传统教育过于关注“微观”议题，熟悉“宏观”议题的香港本土“正能量”学者本来就较少，这就更需要大陆专攻香港研究的“正能量”学者“南下驰援”。

文章还暗指，“如果有学者自己不帮忙，又‘高高在上’地‘指指点点’，被一时激愤地指摘为‘废柴学者’似也无可厚非。”

“废物论”反映出北京治理香港的困境？

本月闭幕的中国全国人大会议通过改革香港选举制度的决定，进一步落实“爱国者治港”原则。

这也引起了“如果爱国者没有能力治港怎么办”的讨论，而这个讨论议题的设置就像是针对建制派量身定做的一样。

中国全国人大会议本月通过改革香港选举制度的决定，进一步落实“爱国者治港”原则（中新社）

香港前官员张炳良认为，北京提出“爱国者治港”可以理解，考虑的是如何尽量提高管治、政治安全系数，但问题是爱国者未必有管治能力，“爱国的人可以很多，但不等于每个人都有能力去管治，支持民主的人很多，亦不等于所有支持民主的人可以管治好一个地方一样”。

中国问题专家、香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年本月初受访时也说，能不能实现“爱国者治港”，还是需要有能力的爱国者治理。这些人要懂香港，也要懂北京的政策，而现在正是缺少这样的人。

事实上，田飞龙在文章里已经表明，北京也在思考这个问题。田飞龙指出，2021年将以“爱国者治港”为主轴的香港新选举法，一方面对香港建制派提供更多席位，一方面对他们的要求也升级，尤其是对“坚定的爱国者”的升级要求。这个“升级”显然是和建制派的“能力”有关。

香港资深大律师、民主思路召集人汤家骅也说，“废物论”是有一定道理的，它的背后要点是不能假设爱国者治港便能确保特区会有良好管治。坚持爱国爱港者治港是对的，是必须的；但单是从建制派的圈子里寻求人才，明显是不足够的。

香港资深大律师、民主思路召集人汤家骅说，“废物论”有一定道理，其背后要点是不能假设爱国者治港便能确保特区会有良好管治。图为汤家骅参加完全国人大常委会法制工作委员会会同国务院港澳事务办公室、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室在香港举行的座谈会之后会见记者。（中新社）

汤家骅还说，擅长地区工作及搞选举的建制派，限于知识结构和专长有异，本身就不熟悉一些议题。不少人除了表忠诚、喊口号、照本宣科、“当复读机”外，确实难以给出“接地气”的有力论述。

但问题是，如果跳出建制派这个圈子去寻找治港贤士，又如何能让北京放心这些人是“坚定的爱国者”呢？

“废柴论”能否为香港的治理另辟蹊径？

如黎蜗藤在前述文章中所说，大陆研究香港的学者并不少，相信有真才实学的也很多。他们帮助中央为制定对港政策出谋划策，在大陆进行宣传，也会不时到港为建制派和爱国爱港人士宣讲政策。

然而，在作者看来，亲身面向香港市民进行讲解在现阶段更为重要，它能更直接的在香港争夺话语权。

文章说，即使大陆学者中的泰山北斗、德高望重的学术权威不能亲自上场，但很多有能力的大陆年轻学者则完全可以放下身段“客场作战”，面对面地争夺话语权。

说不定，这倒是北京可以考虑的另一种打法。

