李克强：今年分析经济看同比也要看环比

中国国务院总理李克强表示，今年情况特殊，分析经济不仅要看同比还要看环比，从环比看经济运行总体是平稳的，经济增长预期目标确定6%以上，实际运行中可能会高一些。

据中国政府网消息，李克强前天（25日）在南京与地方政府主要负责人视频座谈会分析经济形势时说，今年情况特殊，分析经济不仅要看同比，还要看环比，一些经济指标同比增速快，很大程度上有去年同期基数低的因素，从环比看经济运行总体是平稳的。

他指出，经济增长预期目标确定6%以上，实际运行中可能会高一些，还是要立足稳固经济基本盘，避免大的起落，实现平稳健康发展。

他还说，要着力把经济运行保持在合理区间，抓住关键，保就业、保民生、保市场主体的政策力度不减。

李克强表示，要加快把财政直达资金下达到基层，抓紧出台实施对小微企业等的减税降费政策；要努力实现就业扩大、收入增加，物价平稳，生态环境改善，这是保持经济运行在合理区间的重要基本任务。

他要求既要把政策着力点扎根市场主体，促进他们恢复元气，又要深化改革开放，增强市场主体活力和内生动力，并持续推进“放管服”改革及加大“双创”支持力度。

他也要求各地做好RCEP实施相关准备，立足联通国内国际大市场，进一步扩大开放，在拓展合作中维护产业链供应链稳定。

中国国务院本周召开常务会议，决定将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底，并部署实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例至100%，预计今年再为企业新增减税800亿元人民币。