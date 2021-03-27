崔天凯：新疆棉花事件开了一个“很危险的口子”

中国驻美大使崔天凯昨天就国际企业抵制新疆棉花事件指出，这是开了一个“很危险的口子”，如果谁都出于一时的政治需要去打乱市场运作，打乱供应链、产业链的正常运作，将来对他们意味着什么？他们应该明白。

根据环球网报道，崔天凯昨天在一档央视节目中连线受访时说，很多年来，我们老是听到美国的商界、甚至是政界、学界说“要尊重市场规律，要按市场规律办事”，结果他们现在自己的行动完全违反市场规律，违反国际供应链、价值链的要求。所以，他们给我们的那些所谓“说教”，他们现在自己都不信。

崔天凯补充说，所以我希望这些企业能够认真的思考这个问题：这究竟会给他们自己带来什么后果。我觉得这是开了一个“很危险的口子”，如果谁都出于一时的政治需要去打乱市场运作，打乱供应链、产业链的正常运作，将来对他们意味着什么？他们应该明白。当然，中国的消费者很愤怒，中国的消费者有权决定自己买什么，不买什么，这个他们恐怕也不能强迫。

针对西方国家的涉疆言论以及采取的制裁，崔天凯说，这背后实际上反映了美国和其他有些国家，一些政治势力想要遏制中国、分裂中国、打压中国的企图，所以他们才不惜工本、没有底线制造了很多很荒唐的谣言，利用他们在世界上的话语权到处散播。

此外，崔天凯认为，美国总统拜登在周四（25）的讲话反映了美国决策者对华政策上的一种纠结，一方面他们也认识到中美之间需要合作的客观需要，但同时他们又放不下一种心态，即这个世界好像总是几个大国“轮流坐庄”，来统治世界，所以他们很担心美国在世界上的所谓主导地位或者说霸权会不会被中国取代，这其实是对中国发展目标的一种很大的误读，也是对当今世界潮流的一种很大误读。

崔天凯不认为中美进入了“新冷战”阶段，并说也“不应该进入这种状态”。他强调中美之间还是应本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神来处理双边关系，这也是我们对世界的一种责任，对两国人民利益的一种负责任态度。如果有人始终抱有一些冷战思维的话，这是不符合世界潮流的。

崔天凯说，相信相信从长远来说，最后的结果是，不符合或跟不上世界潮流的人或政策被世界所淘汰。而不是世界潮流来改变方向适应他们。

崔天凯还说，世界上很多国家包括美国，他们在思考怎么跟中国打交道，怎么跟这样一个不断发展、在世界上越来越发挥建设性作用的中国打交道。就这一层而言，我觉得可以理解，也是正常的，他们也确实需要认真思考这一问题。但如果他们的结论是，要组成一些小集团或者联盟来遏制中国、来打压中国，那就走向了错误的方向，所以他们需要作出正确的选择。

针对中美高层对话结束时，双方同意将本着对等、互惠的精神就便利彼此领事机构及人员活动以及媒体记者相关活动进行交谈，是否意味着关闭了的（中美）领事馆离开放不远了，而媒体记者在美国受到的一些限制也会开始逐渐放松的提问，崔天凯回应说，关闭总领事馆、限制外交人员的活动、打压中国记者等等，这些事情都是美方挑起，我们是反对，我们从一开始就是反对。

崔天凯表示，有一句俗话说，解铃还须系铃人。当然，所有这些错误的限制，美国做下的这些错事，都应该得到纠正。中国希望美方能表现出诚意，表现出认真的态度。

