中国疾控专家：冠病病毒溯源不能只聚焦在某地或某个时间

中国疾控中心副主任冯子健昨天表示，冠病病毒溯源工作是一项复杂的科学工作，需要全球合作，长期持续努力，有序有效开展，而不是只聚焦在某地或某个时间。

根据上观新闻报道，冯子健是在当日中国外交部就中国同世卫组织开展冠病病毒溯源联合科学研究工作举行的驻华使节吹风会上作上述表示的。

中国同世卫组织国际专家今年1月14日至2月10日组成联合专家组，在武汉共同开展全球溯源中国部分的工作。

作为中方专家之一参与了这次工作的冯子健强调，溯源是一个科学问题，其目的是了解病毒动物源头和传播途径，助力当前全球抗疫努力，防止病毒卷土重来，应由科学家完成，尊重科学家意见。

冯子健表示，冠病疫情是百年以来最大的传染病疫情、最大的突发卫生事件。“既然是一个新发的传染病，从控制角度看，除了要对疫情进行干预以外，摸清楚病毒从何而来、通过何种方式传播到人类，这个环节至关重要。”

冯子健告诉在场50个国家及非盟、阿盟的100余名驻华使节和外交官，早在去年1月份，中国政府就开始布局中国有关专家进行溯源工作。“我正好在中国湖北武汉现场，当时就有一批流行病学、病原学、动物领域的科学家在开展科研工作。”

今年2月冠病病毒全球溯源中国部分的工作结束后，中国-世界卫生组织冠病病毒溯源研究联合专家组在武汉举行新闻发布会，通报了有关情况。

冯子健说，国际专家组和中方专家都非常感谢地方政府做出的努力和配合。据了解，在武汉期间，联合专家组共同研究了大量的疫情相关数据资料，现场考察了包括金银潭医院、华南海鲜市场、中科院武汉病毒研究所在内的九家单位，与医务人员、实验室人员、科研人员、市场管理人员及商户、社区工作者、康复患者、牺牲医务人员家属、居民等进行广泛交流。

“专家们认为想看的地方都看到了，想见的人都见到了，想访谈的知情人都访谈了，现场的研究工作都按计划圆满如期执行。”冯子健说。

“溯源工作是一个科学的工作，这项工作非常复杂，需要长期持续努力，需要有序有效开展，需要全球合作。做好溯源工作，不能把眼光聚焦在某地或某个时间，应该是全球视角，在全球协同下，有重点、有部署地推进。”他说。

针对个别国家政客和所谓专家借机抹黑中国，出席当日吹风会的外交部国际司司长杨涛说，中国同世卫组织开展的合作是联合科学研究，不是个别国家所谓的“调查”。

“中国在自身疫情防控面临较大压力的情况下，率先同世卫组织开展溯源合作，是为全球抗疫事业做出的积极贡献。”杨涛说，中方坚决反对个别国家将溯源问题“政治化”，对别国进行无端指责和所谓追责，这不仅无助于全球抗疫合作，也将造成更多生命损失。中方愿继续本着团结、合作、科学、公正的原则，同国际社会开展疫情防控合作，践行人类卫生健康共同体理念。

