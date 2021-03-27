中国昨日新增一例江西本土冠病病例

中国昨天新增12例冠病确诊病例，其中11例为境外输入病例，分别来自上海，湖南，四川及广东，另有一例本土病例在江西。



根据中国国家卫健委网站消息，中国昨天新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者244人，重症病例较前一日增加一例。

境外输入现有确诊病例158例（其中重症病例一例），现有疑似病例两例。累计确诊病例5254例，累计治愈出院病例5096例，无死亡病例。

截至3月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例161例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85362例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90159例，现有疑似病例两例。累计追踪到密切接触者987472人，尚在医学观察的密切接触者4036人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（境外输入两例）；当日解除医学观察五例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者270例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12500例。其中，香港特别行政区11439例（出院11023例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1013例（出院973例，死亡10例）。