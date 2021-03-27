中国在线交易平台房多多去年营收下降三成

中国在线房产交易服务平台房多多网络科技有限公司昨天发布了2020年第四季度及全年未经审计的业绩报告。财报显示，房多多去年营收规模有所下降，全年收入为24.51亿元人民币（约6.81亿新元），较2019年下降32%。

根据澎湃新闻报道，房多多平台去年促成的总闭环交易总额（GMV）为1811亿元人民币，较2019年也有所下降。

数据显示，房多多2020年非通用会计准则（NON-GAAP）净亏损为1.19亿元人民币，而2019年的数据显示为净利润2.4亿元人民币。

对于由盈转亏的原因，房多多方面表示，主要是因为去年公司对SaaS的研发与销售、布局线下交易网络等相关费用增加。

官网显示，成立于2011年的房多多是中国居住服务领域以数据技术驱动的互联网开放平台。其连接和服务房产经纪商户、购房者和卖房者、开发商及居住领域的其他服务提供商，主要业务涵盖新房、二手房、租房、增值服务等与居住服务相关的多个领域。

2019年11月1日，房多多正式在纳斯达克挂牌上市，登陆美股。

按照房多多披露的数据，2020年全年，平台累计活跃经纪商户数为57.72万，同比增长30.2%。全年累计完成闭环交易的经纪商户数为7.53万，同比增长24.6％。

在房源端，房多多与重点开发商和项目保持合作，2020年全年，平台新房项目数为5825个，较2019年同比增长24.15%；项目分布于全国204个城市，城市覆盖数较2019年同期增长22.2%。

财报显示，2020年全年新房闭环交易总额（GMV）1078.6亿元；平台二手房累计闭环GMV为731亿元，同比增长15.26%。

截至2020年12月31日，房多多的现金及现金等价物、受限资金和短期投资为9.47亿元人民币。

房多多方面称，在房地产行业渠道之争愈演愈烈的环境下，通过提高自身运营效率和良性发展步伐，保持了充足的现金流和持续增长的商户规模。

但是，受制于行业外部竞争加剧等情况，中介行业开始启动结盟模式。

去年11月19日，传统老牌房产中介公司中原集团与房多多宣布战略合作。双方将对中原集团旗下加盟服务平台“原萃”进行科技赋能，以期做大原萃在市场中分得更大的“蛋糕”。

房多多联席CEO曾熙表示：“随着渠道的崛起与重构，对于致力于通过产业互联网提升行业交易效率，追求良性长期发展的房多多来说，不参与恶性补贴的竞争方式确实为我们带来了短暂的压力，但同时渠道费率高企也助推开发商在三道红线、各类政策重压之下加速迈入数字化时代。房多多布局全场景数字化营销解决方案，利用房云SaaS打通产业上下游，持续推进商户与房源规模的双向正循环。”

截至美东时间3月26日收盘，房多多每股报6.78美元，跌幅2.02%。