洪秀柱举办论坛未邀韩国瑜、连胜文

国民党前主席洪秀柱今天举办“护宪保台论坛”，传有意选7月党主席人选几乎都是座上宾，一起与谈国民党两岸政策，但唯独没有邀请高雄市前市长韩国瑜与国民党智库副董连胜文。对此，洪秀柱解释说，因衡量各方情势未邀连胜文，而韩国瑜则不知道他到底要干什么。

根据联合新闻网报道，洪秀柱表示，办论坛时是希望邀已正式宣布或有意参选党主席的人，中广董事长赵少康就曾宣布选主席，只是现在可能有点问题，但放话2024总统不缺席；国民党前主席朱立伦看他的状况，也非常明白他的动向；学者张亚中也很早就讲。

此外，洪秀柱说，国民党现任主席江启臣争取连任也是势在必行，只是邀请时提到今天要参加其他活动，最后就派足以信任、能完全代表江的国民党大陆事务部左正东参加。

洪秀柱表示，邀请时，连胜文对参选主席与否一直在考虑中，衡量各方面情势所以没邀请他；韩国瑜也是没有一个很正式的表态，“也不知道他到底要干什么”，也就没有邀请，否则也很愿意他们来参加。

洪秀柱说，现在两岸情势严峻，但台湾内部很多人都搞不太清楚，办这场论坛是希望让大家更了解，透过讨论激荡出一条对台湾生存发展与两岸关系更好的路，缓和两岸关系，促进未来发展。

洪秀柱表示，尤其国民党马上要选党主席，2024又要总统大选，希望借由论坛把宪法与两岸政策定位讲清楚，厘清未来要怎么做对台湾未来生存发展有帮助，让大家更清楚明白，抗中（陆）不能保台，依循宪法才较有帮助。

至于近日新疆棉花争议，洪秀柱说，现在国际媒体或台湾内部媒体报道，真相是什么？很多事情是不是要更深一层了解是不是这样？她还反问，今天新疆若真发生屠杀维吾尔族人，为何其他伊斯兰国家没有人对大陆的新疆议题提出抗议？

洪秀柱表示，今天在西方等其他国家刻意要传播错误讯息，而不是实地走访了解，就好像在台湾，国民党也很常被污蔑，说是亲中（陆）卖台，但真相真的是这样？装睡的人永远叫不醒，不管怎么样还是要把真相弄清楚。

对于大陆军机频繁出现台湾西南空域，洪秀柱说，大陆军机这一阵子不断的在台湾上空的航空识别区里绕来绕去，为什么国民党执政时没有这个现象？为什么他们现在会突然有这个动作？是不是应反思一下两岸关系是否发生变化？要如何解决？