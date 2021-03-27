台湾国防部飞安报告强调“不可依恃阶级”

台湾空军F-5E双机擦撞失事，针对肇因，台湾国防部长邱国正日前在立法院受访时曾提及在空中要避免认为自己“资格很深”。国防部在最新飞安检讨报告中再度提出，在空中“不可依恃阶级”。

根据联合新闻网报道，台湾双机擦撞失事后，军内随即传出执行炸射训练的失事机有“脱靶”、“违纪飞行”的传闻，但随即被空军司令部否认。

两架失事机编队变换队型时长机与僚机沟通细节未明。前空军副司令张延廷曾披露，勤前任务提示皆有录音，可确认出勤四架机之间在空中的任务关系。

失事事件发生后，外界关注F-5战机弹射椅更换，对于至于如何在汰换弹射椅前的空挡保障飞官安全？邱国正受访时曾两度意有所指表示，各军种都要避免一个问题，就是认为自己“资格很深”，各项训练、飞航仍要持续着手。

台湾国防部将于29日在立法院提出“强化国军空勤人员训练安全现行作法与精进作为报告”，报告中也表示，飞行编队每个成员从提示、飞行至落地归询，均有其相关职责，目的在于确保飞行安全、减轻人员负荷及达到学习效果，飞行期间组员职责均依任务编组位置详予律定，不可依恃阶级，在空中如任何一人察觉危安潜因，应立即提出并停止课目，塑造“相互提醒照顾，队员即是亲人”的文化。