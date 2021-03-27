台湾总统府：大陆军机大举绕台无助区域和平稳定

台湾国防部昨晚公布大陆派遣20架次军机进入台湾防空识别区，台湾总统府发言人张惇涵今天表示，台湾跟区域周边理念相近的国家共同合作，都是为了维护台海、区域的和平稳定，北京当局单方面地军事挑性行为，无助于区域和平稳定，也无助区域和平稳定，更不会得到台湾人民支持。

根据联合新闻网报道，张惇涵今天随台湾总统蔡英文出席相关活动前受访时表示，关于昨天大陆军机大举扰台，台湾军队、国安单位都有确实掌握，并均有相关应处，请台湾人放心。

张惇涵说，台湾会持续和美国、理念相近的国家持续合作，目标均一致，都是维护区域和平稳定繁荣发展；至于日后台美签署相关协议时，是否解放军大举扰台成常态化，关键还是在北京当局，呼吁大陆要清楚知道维护区域和平稳定，每个国家都有共同责任，也都要担负起相关责任。

谈及新疆棉议题。张惇涵表示，北京当局应慎思，民族主义、爱国主义都是很朴素的人民情感，但放任这种情感，向民间、企业施压，无助于中国成为负责任大国的目标； 回归事件本质，也呼吁北京正视维吾尔族人权，只有停止压迫，才能化解国际间相关质疑。

张惇涵指出，台湾部分演艺人员对该议题有不同表态，若是自主表态，那是因为他们活在民主自由的台湾；若是被迫表态，那是因为他们身在没有民主自由的大陆。

张惇涵说，民主自由是台湾人民可以自由表达意见的原因，得之不易的民主自由，也是政府坚持守护台湾人民的生活方式。

