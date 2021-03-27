中国1至2月工业利润同比激增1.79倍

低基数叠加“就地过年”，推动中国今年前两月工业企业利润同比大增1.79倍，两年平均增速亦超过30%，工业企业效益状况延续快速复苏态势，不过统计局指出，各行业效益改善还不平衡，部分消费品行业尚未恢复至疫情前正常水平，工业经济全面恢复的基础还需巩固。

根据路透社报道，中国国家统计局今天公布，今年1至2月，规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元人民币（2292亿新元），同比增长1.79倍，比2019年1至2月增长72.1%，两年平均增长31.2%。

统计局工业司高级统计师朱虹点评称，“总体看，工业企业效益状况延续快速复苏态势”，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，工业生产销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。

但朱虹同时指出，也要看到国际形势依然复杂严峻，国内疫情防控不容放松，各行业效益改善还不平衡，工业经济全面恢复的基础还需进一步巩固。

据中国统计局网站刊登的公告显示，今年前两月，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，两个行业减少，一个行业持平。

朱虹称，前两月九成以上行业利润增长，近六成行业利润翻倍。其中，有24个行业利润增速超过100%。从两年平均看，有32个行业利润实现增长，增长面达78.0%。

据其介绍，年初以来，市场需求持续回暖，工业企业延续稳定恢复态势，生产销售较去年同期明显加快。1至2月规模以上工业增加值同比增长35.1%，两年平均增长8.1%；营业收入同比增长45.5%，两年平均增长9.4%。工业生产销售均达到近年较好水平，为企业效益改善创造有利条件。

今年春节期间，多地倡导就地过年，企业开工时间明显延长，员工到岗情况也明显好于往年，1至2月，规模以上工业企业平均用工人数同比增长3.0%，企业用工增加，有力促进工业企业生产加快，效益提升。