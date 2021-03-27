泡泡玛特去年毛利率下跌

潮流玩具商泡泡玛特昨日公布上市后首份业绩，全年多赚16%至5.24亿元（人民币，下同，1.08亿新元）。集团全年收入录得25.1亿元，按年增49%。期内毛利率录63.4%，按年下跌1.4个百分点，集团指主要是提升产品质量、原材料成本上涨所致。泡泡玛特昨绩后一度倒升近5%，但收市跌1%，报53.6港元。

根据《明报》报道，按产品分，“Molly”仍为最受欢迎的IP（知识产权）玩具，全年贡献收入约27%。集团全年售出逾5000万件潮流玩具，期内于大陆净增73家实体店，并于韩国开设首家海外实体店；同时新开526家无人商店。截至去年年底，注册会员人数录740万人，按年增2.4倍。

董事长兼首席执行官王宁昨日指出，今年4月起将推出“头部”IP玩具，货品供应较去年更充分。他指出，预计集团未来利润率将维持在22%至27%之间，不会刻意提高。他又表示，未来计划拓展集团定位，并不仅做潮玩及“盲盒”公司，拟发展主题公园、内容业务，亦有可能拓展游戏业务。

副总裁司德则表示，今年新开实体店数量将会较去年更多，料会超过80家，开店位置以一线及二线城市为主。早前大陆官媒批判“盲盒热”，指二级市场出现不良炒卖，司德表示，集团不会参与二级市场活动，但会留意对集团口碑有影响的内容。