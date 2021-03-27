日本出生大熊猫“香香”归还中国时间再延期

日本东京都政府昨天（26日）宣布，受冠病疫情影响，在上野动物园出生的3岁雌性大熊猫“香香”归还中国时间由今年5月31日延至12月31日。这是“香香”归还中国时间第二次被延期。

据新华社报道，东京都知事小池百合子当天表示，之前曾告诉大家今年5月31日是与“香香”告别的日子，但经中方同意“香香”归还日期延至今年年底。

目前上野动物园因疫情缘故处于关闭状态，小池就此表示，希望疫情得到控制，大家能早日见到“香香”。

据日本媒体报道，东京都政府与中方就“香香”归还问题进行了磋商，并决定将归还时间再次延期。

“香香”出生于2017年6月，其父母分别为中国旅日大熊猫“比力”与“仙女”。

上野动物园日前宣布，“比力”与“仙女” 本月上旬时隔四年再次交配，日方期待迎来“香香”之后又一个大熊猫宝宝。

另据中国驻日本大使馆网站消息，中国驻日大使孔铉佑本月10日接受中国官媒访问时曾就“香香”能否按时回国答记者问。

孔铉佑当时表示，大熊猫是中日两国友好交流合作的重要象征。目前在东京、神户和和歌山动物园中的大熊猫都在健康生活、茁壮成长，也给日本民众带来许多快乐。

孔铉佑提到，东京上野动物园的香香就是其中一个代表，据他所知，动物园的社交媒体账号有近一半内容都和香香有关。