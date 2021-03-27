香港去年办公楼空置率11.5% 为16年来最高

疫情重创环球经济，香港办公楼租赁面临严峻挑战。差饷物业估价署《香港物业报告2021》初步统计显示，去年香港办公楼空置率达11.5%，按年升2.5个百分点，为2004年后、16年来最高，涉及楼面逾1543.56万方呎。

根据《明报》报道，去年空置楼面较2019年的1188.35万方呎，按年增加30%。若以中环甲厦国际金融中心二期涉楼面约200万呎计，即目前逾1543万方呎空置楼面，相等于约八幢国金二期，成物业市场重灾区。

据差估署资料显示，若以空置楼面而言，甲级办公楼空置楼面最多，达1028万方呎，其空置率为11.8%。另该署资料亦显示，去年办公楼整体有307.8万方呎负使用量，当中66%来自甲级办公楼。

该署预计，今年商厦的落成量约为76.42万方呎，涉及楼面与去年相若，当中48.44万方呎或63%来自甲级。

中美紧张关系和严峻疫情均令环球经济状况转差，压抑香港当地办公楼市况，整体租金亦按年下跌10%，其中甲级租金跌幅最深，按年跌11.4%。

中文大学经济学系副教授庄太量坦言，除非政府开关，否则商厦前景仍不乐观。他解释，疫情打击全球经济，不少企业重整架构，加上部分公司采用居家工作模式，对办公楼需求大幅减少，商厦空置率上升是理所当然。

