港府为鼓励疫苗接种或调整防控措施及出行安排

疫苗接种计划推行已一个月，香港行政长官林郑月娥表示，至昨晚已有43万人接种了至少第一剂疫苗，占有资格接种的16岁或以上人士的6.6%。

根据香港电台报道，林郑月娥发表每月抗疫报告时说，以目前的接种率，恐怕要一段颇长时间方能达成目标，为了鼓励更多市民尽早接种，当局正研究若有一定数目市民接种疫苗，或可以进一步调整社交距离措施，也会与其他地区商讨，是否可以互相为已接种疫苗的旅客，提供一些出行上的方便。

林郑表示，近日因应少量复必泰疫苗有包装瑕疵，虽不影响疫苗安全，但当局已应药厂要求暂停为市民接种，反映当局十分谨慎，亦以市民健康为首要考虑。至于有关接种第二剂复必泰疫苗的安排，政府会尽快公布。

林郑还说，过去一个月有部分国际媒体对香港隔离安排提出质疑，她强调特区政府所有防控疫情工作都是依法办事，一视同仁，以公共卫生为首要考虑。

林郑指出，香港是全球少数地方能安排所有确诊人士，在公立医院及治疗设施接受隔离及治疗，而紧密接触者也必须在隔离中心接受隔离，既为了防止病毒在社区传播，也考虑到香港居住情况。

她表示，“餐厅群组”及“健身房群组”令确诊个案数字在过去一个月出现两个“小高峰”，按港大团队的分析，这些个案应只是第四波疫情的延续，相信并无输入个案，特别是变种的病毒株流入社区。

她说，当局分析认为，这一波疫情明显较去年两波疫情更难遏止，一直未能完全切断存在社区的传播链，至于香港的“外防输入”措施就取得成功。