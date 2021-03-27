港建制团体公民力量到H&M香港总部示威

“新疆棉之争”持续延烧，H&M、耐克等多个国际知名品牌成为中国内地网络舆论的抵制目标。香港建制派政治团体公民力量今早（27日）到H&M的香港总部外示威，要求H&M撤回有关言论，并停止对新疆棉花的杯葛。

据香港01网站报道，公民力量今天将投诉信放在H&M的门口，成员李梓敬批评，近年西方国家的领袖及媒体均不断抹黑新疆的状况，在毫无证据下指控新疆出现强制劳动或种族灭绝，但中国外交部已多次提出实证，包括新疆过去数年的人口由550万递增至超过1000万，证明新疆并未出现上述问题。

李梓敬说，多家外国企业盲目相信有关指控，他对H&M在声明中没有展示证据，却污名化中国及新疆，至今仍顽冥不灵、没有改变立场，感到非常不满。

有记者关注，部分建制派议员如民建联何俊贤、郑泳舜，昨日出席立法会财委会会议时仍穿耐克是否不够爱国？李梓敬回应说，是否参与杯葛属个人行为，大家划的界线也不同，可能有些人会选择不再购买，他强调自己喜欢用国产品牌。

另外，公民力量主席潘国山今日被发现穿耐克鞋到场示威，潘国山表示，涉及的多个品牌与日常生活息息相关，他认为基于环保原则，不应焚烧或丢弃一直使用的产品。

潘国山批评说，H&M在中国有庞大市场，很难接受它“赚中国人的钱却抹黑中国人”，并称自己曾去过新疆，觉得新疆人的生活很幸福。