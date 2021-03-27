中国多地制定冠病疫苗接种阶段目标

中国多地在制定冠病疫苗接种的阶段目标上已经同步，以今年6月底及年末为主要时间节点，各地的人群覆盖率目标已明确。据不完全统计，已有江苏、广西、安徽、宁夏、甘肃等多地制定了冠病疫苗接种阶段目标，以加快推进全国民人群接种。

根据澎湃新闻报道，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆曾表示，疾病的传染性不一样，传播系数也不一样，建立起来免疫屏障的阈值也不一样。关于阻断冠病病毒，根据前期研究的结果，它大概的人群免疫力阈值在70%左右，或者比这个稍微低一些。王华庆表示，当人群中的接种率达到非常高的程度的时候，免疫屏障就建立起来了。

据报道，江苏省将目标定在了今年年末完成5600万人的接种，人群覆盖率达到70%到80%。据江苏广电总台昨天消息，今年4月底前，江苏省将完成3500万人的冠病疫苗首剂次接种，6月底前，完成这部分人群的第二剂次接种。

预计到今年年末，江苏将完成5600万人的接种，人群覆盖率达到70%到80%，可以形成免疫屏障。截至前天（25日），江苏省已累计接种冠病疫苗392万剂次、265万人。

据《广西日报》消息，广西前天（25日）向全区开放冠病病毒疫苗免费接种预约服务，启动大规模人群接种工作。预计到6月底，为边境口岸、海关、移民等感染和疾病传播风险高的2000万（含已经接种的重点人群）重点人群接种冠病疫苗。

7月至12月底，广西将符合条件的老年人、基础性疾病患者等重症高风险人群纳入第二步接种人群，同时开展第一步重点人群的补种。预计上述目标人群数量约1000万人，由此可推算，到今年年末，广西将有约60%的人口接种冠病疫苗。

另据“安徽发布”消息，安徽省本周制定并印发冠病病毒疫苗接种推进实施方案，预计至6月20日，安徽省40%以上的常住人口将完成疫苗接种，预计届时将有2546万人接种。

另据广东省东莞市卫健委处消息，东莞将在6月底前，完成辖区18至59岁人群冠病病毒疫苗接种工作，部分因特殊原因需接种且身体基础状况较好的老年人,市镇两级防控指挥办确定的其他需优先接种人群,也将在这个阶段实施接种。

同样是广东省的广州市则将目标定在上半年要完成18岁至59岁人群约1112万人接种。据《广州日报》上周五（19日）报道，当前广州市已有65万多人接种了疫苗，接种针次突破100万剂次。

此外，包括兰州、宁夏、太原、大连在内的中国其他城市也开始推进疫苗接种工作以期在一定时间内达到预定目标。