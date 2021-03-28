中国昨宣布制裁美加人员和实体

欧美等国上周以中国政府侵害新疆维吾尔族人权为由，点名制裁新疆官员；中国随后反制，以恶意传播涉疆谎言和虚假信息为由，先后宣布制裁欧盟与英国多名人员及实体，昨天进一步宣布制裁三位美国、加拿大人员和一个实体。

据中国外交部官网消息，这些被制裁的人员和实体分别是美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯，加拿大联邦众议员庄文浩、众议院外委会国际人权小组委员会。

他们被禁止入境中国大陆及香港、澳门特别行政区，同时中国公民及机构禁止与他们交易或往来。

中国外交部强调，中国政府捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。“中方敦促有关方面认清形势，纠正错误，停止在涉疆问题上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将玩火自焚。”

《星岛日报》指出，被制裁的加拿大联邦众议员庄文浩是中荷混血儿，父亲是香港移民，母亲来自荷兰。他可以说英文、法文和粤语，从政前曾在科技行业工作。

庄文浩2006年曾担任加拿大总理哈珀政府的枢密院主席和政府事务兼体育部长，是加拿大历史上第二位华裔内阁成员。

庄文浩目前是加拿大保守党影子内阁的外交发言人。他曾声称中国在新疆进行“种族灭绝”，上个月曾要求加拿大总理特鲁多与美国总统拜登讨论新疆问题。他也呼吁加拿大与其他盟友协同行动，禁止新疆产品入囗，并对相关人员进行制裁。

至于同被制裁的美国国际宗教自由委员会正副主席曼钦及伯金斯，过往曾多次针对新疆、西藏等问题批评中国。

