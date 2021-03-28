全球股市交易热潮 富途等中国在线券商躺赢

全球市场上的交易热潮已推动一家中国券商的股价飙升。

《华尔街日报》指出，仅仅一年前，纳斯达克上市的富途控股的市值还只有12亿美元（下同，16.15亿新元），但如今该公司的身价已然暴涨，其股价2月达到高峰时，市值接近260亿美元。尽管该股之后有所回落，但截至周三收盘，市值仍超过140亿美元。腾讯是富途控股的投资者之一。

随着更年轻的投资者纷纷将资金投入美国、香港和中国大陆等交易旺盛的股市，富途和其他中国在线券商受益匪浅。此外，由于投资者常常将买入金融板块视为押注股市大盘上涨的好方法，这些券商股也获得提振。

除了富途，规模较小的老虎证券在美上市股票也已大涨。而在深圳，专注于从事大陆股票交易的东方财富信息的市值过去一年几乎翻了一倍。截至周三，该股市值接近360亿美元，已高于盈透证券的市值。

据报道，富途等公司提供的服务既包括像Robinhood旗舰产品等应用提供的交易功能，也有类似Reddit旗下WallStreetBets在线论坛的社交网络功能。

富途高级合伙人邬必伟说，富途不仅仅是一个交易平台，更是一个网络社交媒体平台。用户可以用富途的应用交流交易理念，以及查阅新闻推送、金融数据和其他内容。

富途上交易活跃的股票中，有些是美国短线交易员也青睐的股票，还有一些是中国科技巨头的股票。邬必伟称，其应用上的热门股票包括特斯拉、蔚来汽车、波音公司、苹果公司和阿里巴巴，以及腾讯这种在香港上市的科技股。

以美元计，2020年第四季度富途处理的所有交易中，美国股票占65%，其余大部分为香港股票，中国大陆股票约占1%。

资本管制会限制中国大陆投资者的海外投资，但在香港没有这种限制，包括在香港拥有资产的大陆客户。富途总部位于香港。该公司也面向在美国和新加坡的客户，包括中国侨民。

邬必伟表示，千禧一代和Z世代喜欢在移动应用上交易股票，其中很多人都从事科技工作，对该行业有很好的了解。邬必伟说，这些人不需要中介或分析师提供交易建议。

重点是坚定营造积极氛围：富途牛牛的广告主角是一个有牛角和鼻环的年轻人，有时还骑着一头公牛。

券商类股可能会波动较大，或在大盘下行时大跌，就像2015年中国股市崩盘时东方财富遭遇的那样。尽管与去年同期相比涨幅惊人，但随着一些高增长公司股价回落，富途的股价已较2月中旬的峰值下跌了约45%。

就富途而言，公众持股量有限可能会增加其波动性。据该公司称，创始人李华及其前雇主腾讯共同持有约60%的股份。

但目前来说，该公司业务正蒸蒸日上，去年第四季度交易额同比增长四倍多，达到1560亿美元。

《华尔街日报》引述中银国际控股有限公司研究部门分析师Jasmine Chin称，去年，中国企业在香港和美国备受关注的上市交易已带动富途付费客户增长。截至去年12月份，富途拥有付费客户51.7万，该公司的目标是在2021年再增加70万，而摩根士丹利的分析师预计，富途的付费客户可能增加100万。

除了经纪佣金和融资利息外，富途的收入还来自基金销售和首次公开募股(IPO)承销等领域。该公司还为159家公司管理员工持股计划，其中包括腾讯及其子公司腾讯音乐娱乐集团。

对冲基金丰盛金融集团的董事黄国英称，随着更多在线经纪商涌现，竞争可能加剧。黄国英表示，本月早些时候他已卖出所持富途股票，理由是其估值过高。

据FactSet数据，截至周三，富途按未来12个月预期收益计算的市盈率为32.6倍。相比之下，盈透证券的市盈率约为27.6倍，嘉信理财集团的市盈率为22.2倍。

