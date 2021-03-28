大陆学者倡港资审会组成最少20人

中国全国港澳研究会理事田飞龙建议，香港候选人资格审查委员会（简称资审会）至少由20人组成，且成员需具备权威和代表性；他并建议加入退休法官、前高官、驻港国安公署代表等，以彰显该委员会的公信力。

中国全国人大早前决定改革香港选举制度，增设资审会，以审查立法会、选委会和特首候选人资格。资审会组成料在人大常委下周一、二（29、30日）开会后有定案。

香港无线新闻昨天引述田飞龙指出，由资审会审查参选人资格，较目前仅依靠选举主任把关更好。“他可以有效排除来自本地极端势力和外部干预势力的压力，并且由于委员会审查，他对抗击外国制裁也是有帮助的。整个委员会给人制裁的可能性是有的，但欧美也要考量中国政府相应反制的力量。”

田飞龙指出，资审会至少要有20人，成员要有权威和代表性。因此，他建议加入驻港国安公署代表、退休法官、前高官等，以彰显该委员会的公信力。

另一方面，全国港澳研究会理事黄梓谦向《星岛日报》透露，资审会的组成人数无需作规限，但成员应该由社会上德高望重、中立及具专业背景人士参与，而且不应代表任何政党，“即使以往有政党背景，未来不打算再参加选举人士，也不太理想”。

至于资审会的任命权，黄梓谦提议由香港特首任命成员，再提交名单供北京中央备案。据网媒“立场新闻”报道，香港政圈目前盛传，资审会成员或由北京直接委任，以减少特首委任可能出现的利益冲突。



