加总理批中国制裁行动是不可接受的做法

加拿大总理特鲁多在当地时间昨天（27日）于推特上谴责中国制裁美国和加拿大人员是“不可接受”的做法，并誓言继续捍卫人权。

加拿大总理特鲁多在当地时间27日于推特上谴责中国制裁行动是“不可接受”的做法。（推特截图）

据路透社报道，其中一名受到中国制裁的美加人员是加拿大众议员庄文浩。庄文浩受访时认为，制裁行动显示了国会议员能够地引起外界对与中国境内维吾尔族人有关的“种族灭绝行为的关注”。

庄文浩呼吁特鲁多政府“正式承认针对维吾尔族人的种族灭绝行为”，并声称制裁行动对他不会产生实际影响，因为他没有计划前往中国。

中国昨天批评美国和加拿大“基于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径”，并决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯，加拿大联邦众议员庄文浩、众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁，禁止上述人员入境中国大陆及香港、澳门特别行政区，也禁止中国公民及机构同上述人员交易或同上述实体往来。

中国外交部当天在官网上以发言人名义发表声明，宣布此前中国对美国在涉疆问题上严重损害中国主权和利益人员的制裁仍然有效。声明强调，“中国政府捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。中方敦促有关方面认清形势，纠正错误，停止在涉疆问题上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将玩火自焚。”

加拿大下议院（众议院）上个月通过不具约束力的动议，认定中国在新疆对维吾尔族人进行种族灭绝。