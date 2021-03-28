专家：中国未来或将BCI纳入制裁名单

中国专家分析，如果相关国家和机构人员继续就新疆课题“上演国际闹剧”，中国将不排除对良好棉花发展协会（BCI）纳入制裁名单。

中国西南政法大学人权法教授朱颖昨天（3月27日）告诉中国《环球时报》，中国是按照国际法和国际惯例，“通过正当程序和原则实施制裁的”，决策机关是根据国际形势变化和发展情况，“针对污蔑中国新疆的这场国际闹剧的相关人员和实体进行有计划、分步走的制裁”。

朱颖认为，如果相关国家，相关机构和相关人员依旧不收手，中国还会持续对相关领域采取进一步制裁措施。

朱颖分析，中国目前的制裁行动处于一个单、双边或者对区域性组织的范围内，未来不排除会向多边制裁发展，以及联合制裁；甚至在联合国机构或相关专业机构中提出反制裁的议案或动议，让更多的国家在涉疆议题上支持中国。

朱颖认为，中国发布有关涉疆议题的国别报告，也可以联合相关国家发布涉疆议题的联合声明，并建议中国对于相关国际组织的国际诉讼做好应对准备，比如对在BCI的注册地国家对协会进行起诉。

BCI是一家提倡棉产业可持续发展的国际性组织，去年宣布抵制新疆棉，而身为BCI会员的阿迪达斯和耐克因抵制新疆棉，成为中国舆论讨伐的对象。

中国昨天批评美国和加拿大“基于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径”，并决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯，加拿大联邦众议员庄文浩、众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁，禁止上述人员入境中国大陆及香港、澳门特别行政区，也禁止中国公民及机构同上述人员交易或同上述实体往来。

外交学院国际关系研究所教授李海东认为，中国的制裁行动显示出制裁范围有所扩大，“以往是政府官员，国会议员，现在涵盖了宗教人员。这些所谓的宗教人员实际上是“以宗教为马甲配合美政府实施对华围堵政策的政治煽动者。他们在美国政策和社会领域影响力较大，对中国宗教自由的指责一方面迎合美政府口味，一方面又在事实上怂恿其它国家对华采取强硬制裁举措，其对西方社会对华展开涉疆议题的大围剿起了推波助澜的作用。”

此外，中国的制裁行动是将美、加进行捆绑式制裁，因为加拿大缺乏独立性，一味配合美国在在国际社会上就涉疆议题对中国进行污名化，对中国人权问题进行抹黑。“此次中方对加是第一波制裁，在未来双方这种制裁可能还会有。”

中国社科院香港中国学术研究院研究部主任吕祥则分析，如果美国和其他西方国家继续在该议题上对中国实施制裁，不停止用这样的方式来干涉中国内政的话，就会造成一个恶性循环；而从中国的制裁行动上看出中国不会做出任何妥协。