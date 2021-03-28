中国北方受大范围严重沙尘污染袭击

中国北方28日遭遇大范围沙尘污染，北京、石家庄、太原、银川等地出现严重污染，其中多个城市空气质量指数爆表。

据中新社报道，源自蒙古国中部区域的沙尘主体27日起开始进入中国境内，内蒙古大部、山西北部及河北北部率先受到波及，空气质量以重至严重污染为主。

预报显示，受蒙古气旋东移及西北弱高压系统的影响，源自蒙古国的沙尘气团28日自西北向东南移动，预计甘肃中部、宁夏、陕西中北部、山西中北部、北京、天津、河北及辽宁将陆续受到沙尘天气过境影响，出现大范围中度或以上污染；其中，内蒙古中部、陕西及山西大部、京津冀大部及辽宁中西部城市位于沙尘主体传输通道，空气质量以重至严重污染为主。

北京、石家庄等地28日笼罩在漫天黄沙中。中国环境监测总站监测显示，3月28日7时，北京、石家庄、承德、张家口、太原、大同、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、银川、喀什等地空气质量出现严重污染，主要污染物为可吸入颗粒物（PM10），其中多个城市空气质量指数达到500，出现爆表。

受近十年最强沙尘天气影响，中国北方3月15日出现大范围严重沙尘污染。专家分析说，相较本月近期强沙尘天气，本次沙尘污染过程由于后部助推高压系统偏弱，移动速度可能偏慢。

中国环境监测总站预计，29日至30日，西北高压系统进一步东移南下，京津冀区域扩散条件转差，中部部分城市可能出现沙尘回流导致的PM10浓度短时上升，可能出现中度及以上污染过程。