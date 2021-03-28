大陆新增八例确诊 均为境外输入

中国国家卫生健康委员会28日发布疫情通报显示，中国大陆27日报告新增确诊病例八例，均为境外输入病例。

据中国国家卫健委数据显示：大陆报告新增确诊病例八例，均为境外输入病例（上海两例，四川两例，天津一例，河南一例，广东一例，陕西一例）；无新增死亡病例；新增疑似病例一例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例两例，解除医学观察的密切接触者264人，重症病例与前一日持平。

截至3月27日晚12时，大陆现有确诊病例167例（其中重症病例一例），累计治愈出院病例85364例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90167例，现有疑似病例两例。累计追踪到密切接触者988020人，尚在医学观察的密切接触者4320人。

大陆昨日新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例三例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者267例（均为境外输入）。

港澳台昨日通报确诊病例12513例。其中，香港特别行政区11445例（出院11040例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1020例（出院978例，死亡10例）。

另据中国国家卫健委通报，截至2021年3月26日，大陆累计报告接种冠病病毒疫苗9747.0万剂次。