中国首个区块链特色司法鉴定机构成立

中国首个以区块链技术为特色的司法鉴定机构28日成立，该机构将加速区块链在能源数字化治理领域的创新实践，探索基于区块链的法律科技服务新模式。

据北京日报客户端报道，中国国网区块链司法鉴定中心28日在北京成立。

区块链是一种全新的分布式基础架构与计算范式，既能利用非对称加密和冗余分布存储实现信息不可篡改，又可以利用链式数据结构实现数据信息可溯源。区块链技术与法律结合，能够克服电子数据取证难、易丢失、易伪造的天然缺陷，实现“事后取证难”向“同步存证易”的重大转变，促进法律服务更公正、更经济、更高效。

此次成立的国网区块链司法鉴定中心已获得电子数据司法鉴定资质，中心将依托中国国家电网电商公司所属的国网区块链科技公司开展运营。

相关负责人介绍，将围绕碳交易、绿电溯源、可再生能源消纳等“碳达峰、碳中和”业务，探索搭建区块链电子证据司法联盟链，不断提升能源互联网数字化治理效力。

此前国家电网的区块链技术已经在司法领域成功应用。依托中国最大能源区块链公共服务平台“国网链”，国家电网创新打造了“链e盾、链e签、链e证”等区块链法律科技产品，具备提供司法存证、质量溯源等鉴定服务能力，并在电力交易、营销服务、物资采购等业务场景中开展数字身份认证、电子签约等实践。