中金资本高管因作风问题被开除

金融圈的八卦总比让人昏昏欲睡的专业知识传播更快更广。北京券商中金公司下属子公司中金资本执行总经理闹出绯闻，婚内出轨、以公谋私、中饱私囊，一切狗血剧要素基本齐备。

据《每日经济新闻》报道，记者向中金公司相关人士求证。其确认相关当事人已被开除，并给出书面回复：“中金公司一贯强调合规风控文化，对于违法违规行为采取零容忍态度，坚决打击，绝不手软。”

据媒体此前报道，中金公司的CEO黄朝辉及中金员工262余人1月19日收到一封举报信，举报内容直指中金资本的两位高管。举报人称，中金资本的韩某和杨某某婚内出轨，乱搞男女关系。更为恶劣的是，他们经常用公司经费开房及随意消费，生活奢靡，损害公司及投资人的利益。

举报信称，二人利用职务之便，在外私设基金，并通过亲属进行利益输送、倒卖跟投、索要高额回扣，涉及金额数千万元。同时，该举报信还称，已将该举报信发送至中金公司董事长黄朝晖及中金员工。

网上流传的资料显示，上述两个遭举报的分别为中金资本的执行总经理和高级经理。

中金公司成立于1995年6月25日，是中国内地第一家中外合资的投资银行，于2015年11月9日在香港联交所主板上市。2020年11月2日，中金公司在上海证券交易所主板挂牌上市。

中金资本于2017年3月6日正式成立，并于同年12月13日，取得了中国基金业协会的私募基金管理人资格，中金资本作为中金公司唯一的私募股权投资基金业务平台，统一管理中金公司境内外私募投资基金业务。