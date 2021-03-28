楼市真要降温？广州转让393万平土地使用权

中国广州公布首批集中供地清单，分析认为，持续了两个月的楼市热度有望降温。

据券商中国报道，广州日报3月26日刊发《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》，广州将转让48宗土地使用权，总用地面积超393万平方米，挂牌总价超901亿元（人民币，下同，185.38亿新元）。

广州公布集中供地清单，不但推动住宅用地“两集中”新规再向前一步，而且是率先落下新政的首个一线城市。

自今年2月网传住宅用地“两集中”新政出台后，广州是首个落实新政的一线城市。分析人士认为，集中供地新政将有效遏制广州楼市今年以来持续的走热，而北京、上海、深圳后续也有望陆续落实。

今年2月24日，网络流传出一份22个中国重点城市将试点住宅用地“两集中”（指集中发布出让公告，集中组织出让活动）的住宅用地新规。涉及到“北上广深”四大一线城市以及包括南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡共18个新一线或二线城市。此外，文件还提出2021年各地发布住宅用地公告不得超过三次。

针对网络媒体关注的相关城市实施集中供地措施，自然资源部自然资源开发利用司负责人2月26日说，今年要求各地进一步将住宅用地出让信息合理适度集中，重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应，让各类市场主体和消费者充分掌握信息，形成合理预期。

除广州外，青岛自然资源和规划局于2月24日对2021年住宅用地供应工作作出了部署，强调要严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让，全年将分三批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动，引导市场理性竞争。而天津自然资源和规划局在近期也公布了60宗首批集中出让土地

据中国国家统计局数据，1月份广州新房价格环比涨幅1%，二手房价环比涨幅1.4%。2月份广州新房价格环比涨幅0.9%，二手房价环比涨幅1%。今年以来，广州新房和二手房的环比涨幅都位列70个大中城市前列。

自3月17日起，广州已经开始实施首付款审查新政，要求申请按揭时需同时提供首付款账户的流水，以证明首付资金系自有资金。若首付款来源于转账，还需证明转账者与购房者之间为直系亲属且同时需提供自有资金证明。

分析人士认为，广州的今年以来持续位于中国城市涨幅高位的处境将随着集中供地新政的落地得到改善。随着各地调控政策不断加码，广州楼市在接下来有望降温。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，集中供地实际上能够在某个阶段一次性增加土地供应，减少了地方政府“饥饿营销”的动机，是有助于减少“多个房企围猎某一地块”的现象的。这实际上也类似形成了土地市场的一个“博览会”。这样对于各家房企来说拿地机会相对多，有助于控制地价。

中指研究院认为，集中供地客观上将分散企业资金，有利于平抑土地市场热度，稳定土地市场预期。集中供地必然会带来项目的集中入市，为住房供应带来稳定预期，一定程度上将平抑房价上涨压力，有利于实现“稳地价、稳房价、稳预期”的政策目标。

58安居客房产研究院认为，住宅用地同期集中出让，意味着众多房企将扎堆在同一时期抢地，在一定程度上将对竞拍资金进行有效分流，土地溢价率会得以有效控制。而同期供应土地，按房企正常开发流程，六七个月后，大部分地块将同时入市，后期入市项目集中开盘，也将加剧彼此竞争，能一定程度上抑制房价上涨。对于房企而言，一年三次集中工地，开放商将同时涌出来竞拍，将对其融资能力，以及资金链安全提出更高要求，其中，资金雄厚，融资渠道广的大型头部房企，将于竞争中处于优势地位。