王毅：在中东从不谋求势力范围

中国国务委员兼外长王毅表示，中国是维护和平稳定的力量，从不谋求改变各国的制度模式，中国在中东从不谋求势力范围。

据中新社报道，王毅当地时间3月27日接受阿联酋通讯社书面采访时作出上述表示。王毅从3月24日起，应邀访问沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼等中东六国。

王毅指出，中国是维护和平稳定的力量。中东是中东人民的中东。中国完全尊重地区国家选择的社会制度和发展道路，从不谋求改变各国的制度模式，提倡和而不同、量体裁衣，反对削足适履。中国秉持不干涉内政原则，鼓励地区国家以独立自主精神，探索具有中东特色的发展道路。中国在中东从不谋求势力范围，主张以包容和解方式，构建兼顾各方合理关切的安全架构。中国反对搞压制性妥协，反对以“一方压倒一方”解决问题；倡导包容性对话，鼓励以“一方接受一方”化解纷争。

他表示，中国是促进发展合作的力量。中国和中东国家发展理念相通、资源禀赋互补，是实现共同发展的伙伴。中方认为应通过发展消除地区动荡的根源，主张更多关注发展、聚焦民生、推进重建。中方对有关地区国家的援助从不附加任何政治条件。中国已进入新发展阶段，正在贯彻新发展理念，构建新发展格局。中国的新发展将为中东的发展创造更多机遇。

王毅说，中方倡导文明对话，反对“文明冲突论”、“文明优越论”。反对对其他文明搞污名化、妖魔化，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。中方愿与中东国家一道，坚定促进开放包容，抵制傲慢偏见，加强治国理政交流，深化反恐和去极端化合作。

在谈及中国与阿联酋将如何规划下阶段各领域务实合作，王毅提出四个具体方面。一是进一步推进高质量共建“一带一路”。要把哈利法港二期集装箱码头、中阿产能合作示范园、哈斯彦清洁燃煤电站等共建“一带一路”标志性项目建设好。

二是巩固能源、经贸等传统合作支柱。深化油气合作，积极拓展新能源、可再生能源、核能等领域合作，构建立体化能源合作格局。

三是打造高新技术合作等新兴增长极。深化高新技术合作，拓展在5G、大数据、人工智能、航空航天等领域合作。提升金融和投资合作水平，促进在双边贸易和投资中更多使用本币结算。

四是筑牢中阿世代友好的民意根基。中阿要持续增进民心相通，加强教育、旅游、青年等人文交流，增进彼此了解，中方全力支持阿方办好迪拜世博会，相信阿方也将支持中方办好2022北京冬奥会、冬残奥会。中方将继续积极协助阿方推进“百校教中文”项目。