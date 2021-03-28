蔚来临时停产：芯片短缺超预估

智能电动汽车公司蔚来汽车（NIO）由于半导体短缺，决定从3月29日起暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动五个工作日。

据21世纪经济报道，蔚来汽车3月26日发布上述消息，受此消息影响，蔚来汽车美股一度跌超10%。在此之前，福特、通用、本田、大众等车企均因芯片问题被迫减产。

蔚来汽车方面宣布，五个工作日后工厂能够恢复正常的生产节奏。消息人士透露，工厂内并未听说要停产的消息，当天生产线还在生产中，并且27日、28日还要加班生产。消息人士说：“我们接到的通知是，下周会连同清明小长假进行生产线的设备改造。”

蔚来汽车说，半导体的整体供应紧张，已经影响公司今年3月份的汽车产量，预计2021年第一季度将交付约19500辆汽车，较之前发布的2万辆至2.05万辆的预期目标有所下降。

据中国证券报报道，蔚来相关负责人表示，芯片短缺情况超出此前预估，目前仍在密切关注行业供给情况，积极协调供应链资源。目前预期停产五个工作日后可以恢复生产，但长期供应情况仍有待观察。

蔚来的临时停产并未有预兆。此前，在2020年四季度财报电话会上，蔚来汽车创始人李斌曾表示，公司目前已具备月产1万辆电动车的能力，但由于全球芯片短缺和电池供应限制，目前仅限于7500辆。李斌当时表示，预计到7月份，这些阻力会消退，产能将实现提升。

根据财报，2020年全年，蔚来汽车交付了4.37万辆汽车，同比增长112.6%。蔚来汽车总营收为162.58亿元（人民币，下同，33.45亿新元），同比增长107.8%。不过，蔚来汽车仍然很“烧钱”，尚未完全实现自我“造血”的能力。2020年，蔚来汽车净亏损53.04亿元，与2019年相比收窄53%。2016年-2020年，蔚来累计净亏损约338亿元。

券商Wedbush分析埃维斯指出，全球芯片短缺不仅对蔚来，对其所有竞争对手都是一种短期威胁。不过，埃维斯仍然认为中国的电动车需求“令人瞠目结舌”，并预计蔚来和其他公司能够出售他们生产的所有产品。

投行巴克莱分析师布莱恩·约翰逊认为，尽管蔚来高管在财报电话会议中表示，该公司有足够的芯片来满足第二季度的生产目标，但约翰逊担心随着时间的推移，芯片仍将供不应求。

事实上，受多方面影响，本田、通用、沃尔沃等主机厂都因芯片短缺面临停产的问题。芯片“危机”在汽车行业呈现出蔓延的趋势。雪上加霜的是，3月19日，芯片生产商日本瑞萨电子工厂发生火灾，一部分车载芯片的生产线停止运行，这也导致全球汽车厂商面临的芯片短缺状况加剧。

据了解，在车用微控制单元芯片市场，瑞萨电子的全球市占率约为30%。

野村证券分析师山崎雅指出，就现阶段来看，来自瑞萨的出货停滞，预估可能将让日系车厂2021年第二季度的全球产量因此减少两周份、相当于减少120万台（其中日本国内40万台）。业界担忧，此次事故的影响可能扩散到欧美其他汽车公司。

截至目前，已有不少汽车制造商因芯片问题被迫减产：福特汽车本周停止了俄亥俄州一家商用车工厂的生产，并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。

本田汽车也宣布，因全球芯片短缺等供应链问题持续，因此位于北美(美国、加拿大和墨西哥)的6座工厂的停工时间将延长、将在下周（3月29日起的当周）持续进行停工。

此外，菲亚特克莱斯勒、日产、戴姆勒、斯巴鲁等多家车企都因为半导体芯片短缺纷纷宣布部分工厂被迫停产。