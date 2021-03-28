专家：铁矿石等大宗品短期或仍上涨

中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明认为，铁矿石、焦炭等大宗商品价格短期仍可能上涨，但持续不了太久。

据新浪财经报道，张明出席“中外管理官产学恳谈会”时，被问及两个问题：第一，焦炭和铁矿的下半年走势以及未来三年的走势是什么水平？第二，碳达峰、碳中和与焦炭和铁矿等大宗商品之间的关系和影响的走势将会如何？

张明回答说，去年钢铁企业做的非常好，钢铁企业销量很好，但是利润率并不是很好，因为他们的利润很大部分都被上游产品涨价吃掉了，包括铁矿石、焦炭。

他认为，迄今为止大宗商品价格普遍都回到了疫情前，再往上走是有可能的，因为一旦趋势形成之后，投机力量就会介入，会再把这波上涨做高一些。短期的上涨还是有可能的，但如果看基本面的话，这波上涨持续不了太长时间。因为消费和制造业投资还没有起来，今年消费和制造业投资也比较缓。

他预计，未来一两个季度，大宗商品价格还能再涨一涨，但是到了今年下半年，当增速回落到正常水平下就比较难了。未来三年内，他则比较悲观：“全球经济往上走的态势是因为去年往下跌导致的结果，等到疫情过去之后全球会重返长期性停滞的轨道，大宗商品总体的需求链会比较弱。”

第二个问题是碳达峰，他说，这是中国对全球非常庄重的承诺，背后意味着调整也是非常巨大的。今年两会期间，中国对今年单位GDP能耗和节能减排都有非常严格的措施，严格的措施会层层分解，传统的高耗能、高污染的企业未来面临的调整压力会非常大，未来这些行业可能会面临一些洗牌的风险。

他指出，如果是传统的钢铁行业，未来的确要朝这个方向多做一些预案，要尽快地去朝节能环保方向转型。未来碳达峰、碳中和以为很多企业的调整，这同时也意味着很多新的投资机会。