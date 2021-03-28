中国棉花业：提升自有品牌的国际影响力

“新疆棉之争”继续发酵之际，中国国家棉花产业联盟昨天发布声明，表示“将携手爱国企业旗帜鲜明地支持新疆棉花产业发展”，提升中国棉花自有品牌的国际影响力。

根据这份声明，国家棉花产业联盟首先表示，坚决反对任何污名化新疆棉的行径，坚决反对基于谎言和虛假信息排除新疆棉花及其制品的行为。

国家棉花产业联盟接着称，其长期在新疆开展棉花生产、加工等相关工作，从未发现过强迫劳动现象，“在此呼吁国际社会正视新疆各族人民通过辛勤劳动获取报酬、追求幸福生活的正当权益”，并表示将携手爱国企业旗帜鲜明地支持新疆棉花产业发展。

声明说，国家棉花产业联盟将联合全体成员单位和相关品牌企业，全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展，推动“技术方+生产方+需求方”一体化的全产业融合发展新格局，提升中国棉花自有品牌的国际影响力，积极融入国内国际双循环。

根据公开资料，国家棉花产业联盟是由中国农业农村部支持、中国农业科学院棉花研究所联合棉花生产、加工、流通、纺织服装等市场主体发起，在国家农业科技创新联盟的架构下于2016年11月成立。

此联盟发起单位包括新疆生产建设兵团第七师、新疆生产建设兵团第一师、新疆昌吉国家农业科技园区、江苏联发集团股份有限公司、河南永安纺织有限公司等大型单位或企业，目前会员有200余家。

