史文清被开除中共党籍 被指大搞家族式腐败

中国官方今天透露，江西省人大常委会原副主任史文清因严重违纪违法被开除中共党籍。他被指品行恶劣，胆大妄为，搞政治攀附，家风败坏，大搞家族式腐败等。

中共中央纪委国家监委官网今天通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委日前对史文清严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，史文清丧失理想信念，背弃初心使命，品行恶劣，胆大妄为，严重违反政治纪律和政治规矩，搞政治攀附，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，劳民伤财搞形式主义，公款报销应由个人支付的费用，违规收受礼金；违规选拔任用干部，不如实报告个人有关事项；违规干预和插手市场经济活动和执纪执法活动，腐化堕落，家风败坏，大搞家族式腐败；把公权力当成谋利工具，大搞权钱交易，利用职务便利在企业经营、刑事案件处理、融资贷款等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，史文清严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大甚至十九大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予史文清开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，史文清生于1954年10月，蒙古族，辽宁法库人，早年官场履历基本集中在东北，曾任哈尔滨副市长、黑龙江省长助理。

他2007年南下调任江西副省长，跻身副省级，2011年出任中共赣州市委书记，2015年担任江西人大常委会副主任，直到2018年初退休，自此很少公开露面，最后一次是2020年1月在南昌一场会议上公开现身。

2012年中共十八大反腐运动中，江西是除山西、四川之外另一个官场持续震荡的地区，其“震源”是主政江西六年、官至副国级的苏荣，十八大以来已有多名江西官员涉苏荣案被查。与十九大江西“首虎”副省长李贻煌一样，史文清也曾是苏荣的直接下属，并曾卷入苏荣之子苏铁志为商人揽项目并收巨款一案。

据澎湃新闻此前报道，2011年初至2012年，苏铁志利用其父苏荣担任中共江西省委书记的职务便利，通过时任赣州市委书记史文清、上犹县长何舜平，为江西恒帆土地开发整理公司在上犹县承包土地整理项目提供帮助，收受该公司法定代表人谢建国的1200万元人民币（约240万新元）。

《中国新闻周刊》去年9月引述江西政坛知情人士披露，史文清与苏荣关系密切，存在利益输送，史文清在黑龙江任职时两人就已结识。