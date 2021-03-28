柯文哲：反中是未来15年世界趋势

“新疆棉之争”继续发酵之际，台北市长柯文哲今天表示，中国大陆在人权的确有需要改善的地方，且他认为中美贸易战一定会持续打下去，反中在未来15年会是世界趋势。

综合中央社、《联合报》等台媒报道，柯文哲今早出席一项公开活动前接受媒体联访时说，中美贸易战一定会持续打下去，而且大陆在人权的确有需要改善的地方。

柯文哲表示，讲明白点，两岸关系是太平洋两岸与台湾海峡两岸之间的关系，是世界大事。他认为，反中在未来15 年仍会是世界趋势，大陆要想办法改善它的国际形象。

柯文哲也提到，大陆不管做什么都让台湾人不高兴，不买凤梨、派战机飞来飞去、不让台湾加入世界卫生组织，“我都不晓得他们在干什么”。

他进一步表示，医生誓词里有提到不能因病患的宗教、种族等因素而影响到医疗行为，台湾不能加入世界卫生组织怎么讲都不对，其他国际组织有涉及到政治就算了，但WHO还不让台湾参加，在国际上对大陆绝对是扣分。

“新疆棉之争”事件持续延烧，包括台湾艺人在内的多名艺人发表声明，宣布解除与抵制新疆棉的品牌合作。对此，柯文哲指出，“全球化本来就是半球化，这是国际局势，讲白了，就是选边站”。

台湾行政院长苏贞昌前天被问及此事时也称：“有些人不知轻重，为自己利益，不知人权重要等，做出不符合国家利益、不尊重人权的言行。我们是法治国家，如果没到触法程度，也呼吁大家一起为人权发声、为世界人权进步共同努力。”

至于台湾会不会禁止新疆棉进口，苏贞昌回应说行政院的决策影响民众的各方面，目前各部会还没有报告。但他一生为人权努力，抵制违反人权的事物，这是他的态度。

截至今天，中国大陆、香港、台湾有逾40名艺人宣布终止与抵制新疆棉的品牌合作，包括多名在大陆发展的台湾艺人，如彭于晏、欧阳娜娜、张钧宁、许光汉等。

