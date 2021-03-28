华为拿下中国移动支付牌照

中国移动支付行业迎来一个新“玩家”。中国企业信息平台“天眼查”显示显示，华为通过收购讯联智付100%股权，拿到支付牌照。

随着华为的入局，中国移动支付的两大巨头——微信支付和支付宝将迎来一个新对手。

《中国证券报》今天报道上述消息，并称华为进入移动支付领域的消息已得到证实。今年2月，据自媒体支付百科消息称，华为收购讯联智付获得支付牌照。

天眼查显示，深圳市讯联智付网络有限公司近日发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。

资料显示，深圳市讯联智付网络有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元人民币（下同，约4000万新元）。公司经营范围含电子支付，互联网支付，计算机技术服务，数据库及计算机网络服务，在线数据处理与交易业务、信息服务业务等。

中国央行官网信息显示，2014年7月，深圳市讯联智付网络有限公司获得支付牌照，业务类型为互联网支付、移动电话支付、数字电视支付，覆盖范围为全国。最新信息显示，目前业务类型仅为互联网支付、移动电话支付，有效期至2024年7月。

讯联智付最早为中兴旗下公司，2016年8月，中兴通讯全资子公司中兴软件以3.825亿元的转让价向证通股份旗下上海沃芮欧出售讯联智付90%股权；2018年1月，讯联智付成为上海沃芮欧全资子公司。

报道指出，华为实际上早已在移动支付领域有所布局。2016年8月，中国银联联合华为与中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等20余家商业银行举行合作发布会，宣布银联“云闪付”全面支持Huawei Pay，银联云闪付涵盖了NFC等各类支付创新技术应用。

但公开报道显示，早在2016年，华为消费业务云服务部前总裁苏杰曾表示，华为不会申请第三方支付牌照。华为会立足、聚焦技术，为整个支付行业提供最安全的底层解决方案。

手机行业分析师孙琦向《中国证券报》分析称，华为在中国有两亿多手机用户基础，这是华为进入移动支付市场的优势。

中国手机厂商中，除了华为外，小米早已持有支付牌照。天眼查显示，早在2016年1月，小米收购捷付睿通股份有限公司65%股权。2019年，捷付睿通成为小米系全资控股公司。央行官网信息显示，捷付睿通是2011年8月获得支付牌照的，现在的业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，有效期至2021年8月。

移动支付已成为中国消费者使用的重要支付方式之一，这也吸引着小米、华为等手机厂商入局。中金公司研报显示，2020年有74%的用户每天都使用移动支付。移动支付的小额支付特征日益显著，单笔支付金额在100元以下的占比38.4%。

报道引述第一手机界研究院院长孙燕飚认为，虽然苹果、华为等厂商在手机终端有自己的钱包，但还存在局限。目前在第三方移动支付领域，微信和支付宝具有绝对优势。华为通过收购拿下支付牌照，是在布局未来。由于华为现在是中国最大的智能手表厂商，未来这一领域的市场有想象空间。

中国支付清算协会发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，2020年分别有92.7%、91.0%和74.9%的用户使用了微信支付、支付宝和银联云闪付。2020年3月，国信证券发布研报指出，移动支付的产业链包括账户机构、清算机构、支付机构和收单服务商四个环节。其中，支付机构环节格局清晰，集中度较高，两大巨头微信支付及支付宝的合计市占率已连续四年超过90%。

国信证券指出，中国多个互联网巨头已获得互联网支付牌照，但受限于用户数及使用场景，尚不能大规模推广。目前具有第三方支付牌照的互联网巨头包括阿里、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团、唯品会等，拼多多已间接通过收购方式获得牌照。

此外，2020年，字节跳动创始人张一鸣旗下公司通过收购拿下支付牌照。中信建投认为，从监管的角度，支付产业数字化发展虽然具有融合性、智能化等特征，但必须坚守安全底线。